韩国外长赵显称“26艘韩国船舶信息非仅向伊朗提供 亦向海湾国家与美国提供”

韩国外交部长官赵显15日就李在明总统批评以色列侵犯人权的表态表示：“与以色列方面保持了密切沟通，以色列方面也已理解，未再出现后续立场”，“此事已妥善收尾。”赵显长官当天在国会外交统一委员会全体会议上表示：“（总统表态）意在强调普遍人权与国际人道法的重要性”，并做出上述发言。此前，李在明总统10日在X（原推特）上分享了一段以色列国防军抛落巴勒斯坦人遗体的视频，以色列外交部对此提出异议，李在明总统随后多次向以色列发出敦促停止侵犯人权的信息。赵显长官就共同民主党议员尹厚德“在与以色列政府的关系中，此事是否已告终结”的质询回答说：“是的”，“朴仁浩（驻以色列）大使转达了以色列外交部高层人士对韩方说明‘表示感谢’的意思。”这意味着政府在以色列提出异议后，就李在明总统社交媒体发文的宗旨与以方进行了追加沟通，并消除了误解。朝野围绕李在明总统的社交媒体活动持续展开争论。国民力量党议员裴贤镇批评称：“李在明总统在以色列（大屠杀）纪念日前夕犯下大错。”相反，民主党议员洪起元反驳称：“是以色列误读了总统的信息。”统一部长官郑东泳亦声援称：“总统社交媒体的内容、形式与时机均属正确。”另就霍尔木兹海峡受困的26艘韩国船舶问题，赵显长官表示：“不仅向伊朗，还向海湾合作委员会国家及美国提供了相关信息并请求保障安全。”政府已派遣外交部长官特使郑秉河赴伊朗，就韩国船舶与船员的安全及通航问题进行协商。李润泰记者 oldsport@donga.com