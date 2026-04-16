特朗普：“伊朗战争即将结束”……第二轮谈判有望加速到来

美国总统特朗普当地时间14日在接受《纽约邮报》电话采访时表示，与伊朗的第二次结束战争谈判“可能在两天内举行”，暗示有可能16日举行第二次谈判。他在15日公开的福克斯商业频道采访中也表示“战争即将结束”。福克斯商业主播玛丽亚·巴蒂罗莫14日在X上表示：“与特朗普总统的访谈刚刚结束。他说‘伊朗战争结束（Iran War is over）’。”美国和伊朗7日闪电般地达成“停战两周”的协议，并于11日和12日在巴基斯坦伊斯兰堡进行了约21个小时的“马拉松式谈判”，但未能达成协议。美伊能否在停战结束日21日前举行的第二次谈判中达成协议，备受关注。特朗普14日表示：“我一直说，他们（伊朗）不能拥有核武器。所以不喜欢20年的时间。”《华尔街日报》13日报道说，美国在与伊朗的第一次谈判中要求伊朗中断20年的铀浓缩，但遭到伊朗拒绝。在这种情况下，特朗普要求永久弃核而不是20年，实际上是在加大对伊朗施压的力度。美国副总统万斯14日也表示，“特朗普总统希望在与伊朗的谈判中达成‘大妥协’，而不是‘小交易’”。“小交易”和“大妥协”是特朗普第一届政府在朝鲜核问题谈判时使用的措辞。有分析认为，特朗普政府的这种施压行为，是为了在与伊朗进行第二轮谈判时提高谈判能力。申晋宇 niceshin@donga.com