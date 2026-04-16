连接越紧密越感孤立的孩子们……应寻找青少年使用社交媒体的方法



K-POP（韩流）歌手的光化门舞台向世界直播，韩国作家的作品登上世界主要文学奖。韩国在世界上的形象比任何时候都华丽，韩国人的幸福指数却并非如此。最近发表的联合国可持续发展解决方案网络（SDSN）、牛津健康研究中心、盖洛普的《2026年世界幸福报告》显示，韩国人自我评价的幸福指数在世界147个国家中排在第67位。这比去年的第58位又下降了6个名次，是2012年首次发表报告以来的最低值。这是因为在“宽容”“腐败观”等方面出现了不好的分数。



但今年在这份低迷的幸福成绩单上，有一点更加引人注目。世界幸福报告每年都会抓住幸福相关的主题发表研究结果，今年调查了使用社交媒体（SNS）对幸福的影响。结果显示，包括韩国在内的多数国家青少年的幸福度在最近10年间下降，社交媒体的使用产生了影响。



根据该报告，社交媒体使用越少的群体对生活的满意度越高，使用时间越长幸福感就越低。特别是每天使用5小时以上时，生活满意度大幅下降。



使用社交媒体时间与幸福感成反比的原因，是反复暴露在虚构的他人生活中，很容易经历相对剥夺感、自尊感下降。也就是说，为了连接而打造的社交媒体反而减少了社会连接感，只给人一种孤立感。



再加上通过无限滚动、量身定做型算法等诱发上瘾的社交媒体系统，会提高使用者对平台的依赖度，对其日常活动和关系也会产生破坏性影响。对于尚未完全形成自我且对同龄人评价敏感的青少年来说，这只能更加致命。



韩国青少年饱受激烈竞争和学业压力，其幸福度在经济合作与发展组织成员国中处于最低水平。引起比较和上瘾的社交媒体成了另一个陷阱。科学技术信息通讯部最近的调查显示，以2025年为基准，韩国青少年每10名中就有4名是智能手机过度依赖的危险群。韩国人的过度依赖危险群比率比前一年减少0.2个百分点，为22.7%，青少年却增加0.4个百分点，达到43%。在另一项问卷调查中，目前高中三年级的2008年出生的青少年平均每天使用智能机器的时间为6.02小时。女生在社交媒体上花费的时间为1.65个小时。



澳大利亚去年底在世界上首次全面禁止未满16岁的未成年人使用社交媒体，其后英国、法国等地研究类似限制的动向正在增加。在韩国，虽然部分人正在讨论禁止青少年生成社交媒体账号或限制使用时间等方案，但相关法案仍被国会搁置。威胁言论自由的单方面限制固然是问题，但继续放任这个问题也不是答案。为了达成社会共识，我们也应该开始更加积极的讨论。

