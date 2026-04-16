中东战争余波导致原材料大乱，危机管理能力面临考验



随着中东战争持续47天，韩国整个产业现场因原材料供应不足而出现的问题层出不穷。虽然确保了能维持两个月之久的原油，但从中东直接进口的石脑油、铝、尿素等或供应不足或价格暴涨。随着高汇率的影响，上个月进口物价创下了自国际货币基金组织事态之后、28年年最高值，预计略有时差终将对消费者物价产生影响。



据悉，截至目前，炼油企业和政府共确保了约1.18亿桶原油。这是韩国经济能够坚持60天左右的量。但“石油化学的大米”石脑油在进口中占77%的中东产供应中断后，短缺现象非常严重。石油化学企业因石脑油不足。或降低开工率或停工停产。随之又出现了食品、化妆品等包装材料、一次性注射器及医疗产品、计量垃圾袋不足的现象。作为炼油过程中副产品的沥青价格也暴涨，全国各地的道路工程也被迫中断。



中东产铝、氮肥用尿素供应也出现问题，随着价格上涨，汽车、建筑材料生产和迎来春播期的农业出现了负面影响。卡塔尔的液化天然气生产设备受到伊朗的攻击而停止的后遗症将持续很长时间。国内电力批发价格根据液化天然气价格决定，随着国际价格加倍上涨，电费上调的压力越来越大。



原材料价格的暴涨和超过1500韩元的韩元兑美元的汇率开始原封不动地反映在进口物价上。3月进口物价比前一个月上涨16.1%，这是自1998年1月外汇危机之后的最高涨幅。仅从原油来看，这是自1985年制定相关统计以来的最高涨幅。对于能源、原材料海外依赖度较高的韩国经济来说，此次战争将成为第一次和第二次石油危机和俄乌战争合二为一的大型不利因素的预测正在成为现实。



进口物价上涨和消费品供应困难，给民众的实际生活带来严重问题。原材料供应不足导致生产中断更可怕。在这一事态面前，韩国政府和企业的危机管理能力面临考验。即使中东事态进一步延长，也要重新整顿供应网，以免"制造业韩国"的发动机停止运转。

