空军士官学校基础训练曝出“巨型面包食酷刑、裸体体罚”等虐待行为

据韩国国家人权委员会调查，空军士官学校在学员入学首关的基础训练中发生了强制进食、辱骂等虐待行为。人权委员会9日表示，就今年2月发生在空军士官学校的虐待行为，已向该校及国防部等部门建议对相关人员进行惩戒并制定对策。人权委员会接到一名空军士官学校预备学员的申诉称，“在基础训练期间遭到部分教官和高年级学员的殴打、辱骂和强制进食等虐待，因此退学”，随即展开调查。据人权委员会透露，申诉人主张，自己在众人面前被辱骂“你父母就这么教你的吗”，并在跑步途中受伤部位遭到殴打。此外，还被强迫快速吃掉1.5升饮料和巨型面包，若未完成则被禁止吃饭，遭受了“食酷刑”。对此，人权委员会通过2月23日至25日的现场调查，确认了强制进食、体罚、殴打、辱骂等多起侵犯人权事例。预备学员作证称，曾在浴室中被要求脱光衣服做俯卧撑，遭受体罚。人权委员会还获取了证词称，有学员因在规定时间内未能吃完大量面包和饮料而被强制禁食，导致消化不良或呕吐。在对79名预备学员进行的问卷调查中，31人回答曾遭受侵犯人权的伤害，20人回答曾被强制要求以食酷刑形式进食。空军士官学校方面向人权委员会解释称，“确实进行了训导，但并未达到过度程度”。然而人权委员会判定，体罚、辱骂、强制进食等均属于侵犯人权行为。特别是，作为受训者的士官学员对平民身份的预备学员实施军纪训练，涉嫌违反相关法规。人权委员会建议空军士官学校校长对虐待行为相关人员进行惩戒，建议参谋总长实施特别精密诊断，并建议国防部针对各军校入学前的基础训练制定人性化运营对策。人权委员会强调，基础训练制度涉及强制合宿、生活纪律等高强度的基本权限制约，因此应在明确的法律依据下实施。千钟炫记者 punch@donga.com