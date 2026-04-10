“黄色信封法”实行一个月，已到了不知道该和谁交涉什么的地步



“黄色信封法”（工会及劳动关系调整法第二、三条修订案）实施一个月后，出现了令人担忧的各种副作用。转包企业工会对外包的交涉要求不断增加，多个转包工会要求一个外包企业进行“劈分交涉”的事情也成了现实。有人说，在数十、数百家转包企业和工作的大企业之间，根本无法预测应该把哪里视为交涉对象，应该与他们就什么内容进行交涉。



据悉，自3月10日实施“黄色信封法”以来，到目前为止，987个转包工会以368家外包企业为对象要求进行交涉。但接受要求并公布交涉事实的企业只有31家。将外包视为“真正社长”的转包工会和不承认这一情况的外包企业的视角差异很大。在这种情况下，对用人单位性质进行初步判断的劳动委员会，迄今为止已在大多数案件中认为外包企业为“实际用人单位”，并得出了其应当接受交涉的结论。



政府在《法律实施令》中新增“可能引发工会间冲突”，作为劳资谈判“窗口单一化原则”的例外条款，其影响正在持续扩大。8日，庆北地方劳动委员会受理了由韩国全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）全国金属工会及全国成套设备建设工会所属分包工会提出的“分离谈判单位申请”。劳动委员会一方面认定浦项制铁（POSCO）为这两个分包工会的“实际用人单位”，另一方面允许其与原有隶属于韩国劳动组合总联盟（韩国劳总）的分包工会分别进行谈判。由此，今后浦项制铁将不得不与包括这三家分包工会及总部工会在内的至少四个工会分别展开谈判。



鉴于这种情况，有评价称，在法律实施一个月后，韩国劳资关系的均衡趋势完全向劳动界倾斜。多数转包企业和工作的大企业要把更多的时间和费用用于劳资关系。公共部门转包工人也陆续认为应该将公共企业、政府部门视为实际用人单位，因此劳资矛盾的火花正在扩散到公共部门。



去年，虽然有不少人担心“黄色信封法”的副作用，但政府和执政党表示“将促进劳资对话，减少矛盾”，继续推进立法。从现在劳动现场发生的事情来看，这种判断明显脱离了现实。在社会、经济混乱进一步扩大之前，政府应尽快采取补充措施，重新提出可以与外包企业交涉的转包工会的范围和条件、可以交涉的议题等明确的指导方针。

