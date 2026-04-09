核武器、经济困难、世袭，伊朗越来越像孤立的朝鲜



2015年伊朗与美国等西方5国签署核协议时，伊朗决定只拥有发电站等所需的3.67%的低浓缩铀300公斤。但是，2017年1月就任的美国总统特朗普主张发现了伊朗不遵守协议的情况，2018年5月单方面撕毁了核协议。



此后，伊朗开始正式进行核开发，目前已拥有高达60%的高浓缩铀450公斤。通常制造核武器需要90%的浓缩铀，但部分军事专家认为，如果伊朗追加浓缩铀，可以制造10个左右的核武器。



不知道美国撕毁协议是原因还是结果。但如果没有此次战争，伊朗很有可能在不久的将来成功实现核武装。特朗普声称，“如果不破坏核协议，伊朗早在三年前就已经拥有核武器”，主张反伊朗政策和战争的正当性。



没有人知道这次战争何时以何种方式结束。但是，伊朗对核武器的执着、长期的经济困难、权力世袭、外交孤立等行为，似乎在很多方面都越来越像朝鲜，令人担忧。



1994年美国时任总统克林顿政府曾考虑对朝鲜宁边核反应堆进行精密打击，但因担心引发后续风暴而放弃了这一计划。32年后的今天，朝鲜虽然成为了核武器持有国，但朝鲜民众的生活并没有好转。20世纪90年代中后期所谓的“苦难的行军”当时，至少有数十万人饿死，至今仍饱受粮食和电力短缺等顽疾的折磨。



伊朗的情况也大同小异。2002年首次提出核开发疑惑后，西方的各种制裁接连不断，但领导层相比民生，更致力于通过核开发、中东内武装团体的支援扩大影响力。因此，虽然是世界第四大原油拥有国，但由于炼油设施落后，汽油只能靠进口，这个国家就是现在的伊朗。即便没有这次战争，即便拥有了核武器，数十年来在世界经济快速发展潮流中落后的伊朗的情况也不会好转。



和准备四代世袭的朝鲜一样，伊朗也实现了前最高领导人哈梅内伊和儿子穆杰塔巴的父子权力世袭。伊朗的伊斯兰原教旨主义势力在1979年伊斯兰革命当时主张“要打倒存在2500多年的波斯君主制的各种弊端”。建立政教一体体制共和国不过47年就形成了正面否定革命精神的世袭，但没有人质疑其矛盾。



外交孤立也是伊朗需要解决的主要课题。此前，阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林等逊尼派海湾国家虽然与什叶派盟主伊朗关系不好，但一直努力维持相对稳定的关系。然而，此次战争爆发后，伊朗对逊尼派海湾国家的主要设施发动了大规模空袭，逊尼派国家现在不愿再看伊朗一眼，更愿意与美国拉近关系。除了中国和俄罗斯之外，朝鲜几乎不与世界主要国家进行交流，它的这个样子在伊朗重演的迹象越来越明显。

