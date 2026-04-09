不稳定的“停战两周”，距离结束战事“遥不可及”……韩国无暇喘息



美国与伊朗8日突然达成”为期两周的停火协议”，当时距离美国总统特朗普提出的谈判期限仅剩88分钟。今后两周内，美国将停止对伊朗的攻击，伊朗则同意开放霍尔木兹海峡。不过，特朗普表示，前提是霍尔木兹海峡必须“完全且立即开放”，伊朗外长阿拉格奇则提出，是通过与伊朗军方协调“受控通行”。随着两国停火消息传出，国际油价暴跌，全球股市则大涨。



在开战38天后达成停战协议，使美国和伊朗、全世界都暂时喘上一口气，但不确定性仍然很大。此次协议，无论是因找不到出路而进退两难的美国，还是因“焦土化”和“文明毁灭”的威胁而难以继续硬扛的伊朗，在先避免最糟糕的扩大战事上达成了共识。但这是连眼下“停战两周”能否得到遵守都难以保证的不稳定协议。伊朗政府虽然同意开放霍尔木兹海峡，但如何与军队进行协调还是个未知数。伊朗经常出现“政府和军队各归各”的局面，另外加上革命卫队，都是各行其是。



很难期待两周的停战能成为结束战事的协议。核浓缩权利、霍尔木兹海峡管理、战争赔偿款等，两国结束战事的条件可谓天壤之别。就此次停战协议，很多人预测说，美国和伊朗在彼此自称胜利的情况下，可能没有明显的宣布结束战事，走向长期消耗战。战争总是无法预测，误判不断，特朗普的变卦和伊朗最高领导层的不确定情况都是变数。



面对这种超不确定的未来，对于韩国来说，没有松口气的机会。现在反而应该更加紧张地行动起来。当务之急是让因霍尔木兹海峡封锁而被困的26艘韩国船只和170多名船员安全脱险。在暂时打开的“机会之窗”关闭之前，应该动员韩国政府和民间的力量，实现韩国船舶的安全通过。



在能源供求方面，应该更加努力。即使此前被困的韩国油轮到达，也远为不够。在开拓可以绕过霍尔木兹海峡的红海等中东原油替代运输路线的同时，还要继续推进向澳大利亚、东南亚、美国等国家能源供应线的多元化。在不确定性消失之前，不能放松危机管理态势。

