“四坏球是罪魁祸首，坚持正面交锋” 梦想成为救援王的“文鹤车银优”

“四坏球是罪魁祸首。一定要坚持正面交锋。”韩国职业棒球SSG队的终结投手赵炳贤（24岁）5日在釜山社稷球场举行的与乐天巨人队的比赛第九局下半登上投手丘时咬紧了嘴唇。在球队以4比3领先一分的情况下登场的赵炳贤，全场16个投球中将11个投进了好球带。他以无四坏球的方式结束了该局，继前一天之后连续两场比赛守住了1分差距的胜利。凭借当天的胜利，战绩达到7胜1负的SSG队自2023年6月25日以后时隔1018天再次升至单独榜首。近日在球队主场仁川SSG兰德斯体育场接受采访时，赵炳贤强调：“2026年世界棒球经典赛让我更进一步进化。我想成为一名敢于与击球手正面交锋的投手。不会再因为害怕对手而投出四坏球。”赵炳贤在本届世界棒球经典赛（WBC）中共出场4次，在5局比赛中取得了平均自责分1.80、每局被上垒率0.80（WHIP）的成绩。正是他在突破“各种出线可能性”后、决定球队时隔17年闯入世界棒球经典赛八强的与澳大利亚队的小组赛最后一场比赛中锁定了胜局。回忆起当时的情景，赵炳贤笑着说：“那是我人生中第一次经历心脏仿佛要爆炸般的比赛。有些前辈说‘比韩国系列赛还紧张’，我（没有韩国系列赛出场经验）算是先体验了那种紧张感。现在我想在韩国系列赛中创造‘人生代表作’。”赵炳贤的性格类型测试结果为“ISTP”，沉着冷静本就是他的一大武器。通过世界棒球经典赛，他更蜕变为“强心脏”。尤其是在与多米尼加共和国队的八强赛第五局下半出场，仅用10个球就解决了由美国职业棒球大联盟强击手组成的对方击球线，实现三上三下的经验成为了宝贵财富。赵炳贤表示：“我没有在意那些（击球手的）名气。因为在投球丘上，我认为自己是最强的。”在世界棒球经典赛上“充满电”、信心大增的赵炳贤，本赛季将目标直指职业棒球救援王。赵炳贤在首次担任全职终结投手的去年，取得了平均自责分1.60的成绩，在救援榜上排名第四（30次救援）。在球队已进行的8场比赛中取得2次救援成功的赵炳贤表示：“救援王只有一个。我希望本赛季结束时自己能站在最顶端。”他还追求球速的进化。原本最高时速为155公里的赵炳贤，在本赛季前将“三大重量”（硬拉、深蹲、卧推总和）提升至460公斤。赵炳贤表示：“通过参加世界棒球经典赛，我认识到了球速的重要性。我属于力量下降球速也会下降的类型，因此计划在赛季中也持续增加重量训练的重量。”凭借“帅气外貌”在球迷中被称为“文鹤车银优”的赵炳贤，目标是成为“文鹤终结者”。赵炳贤表示：“以前只要响起吴昇桓前辈（44岁•退役）的出场曲，对方球队的球迷就会开始收拾行李离场。我也想拥有那样的统治力。希望我登场时，对方球迷就能做好回家的准备。”他笑着说：“棒球界不能有两个车银优吧。与‘蚕室车银优’（LG双子队文保景）对决时，我一定会赢。”从7日开始与韩华鹰队进行主场三连战的SSG队，目前拥有球队攻击指数（出垒率+长打率）排名第一（0.917）的“矛”，以及救援投手阵容平均自责分排名第一（3.12）的坚实“盾”。赵炳贤表示：“希望本赛季能有更多需要我拿下救援成功的情况。”仁川=李素妍记者 always99@donga.com