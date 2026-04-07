

拿破仑没落的决定性契机是攻打俄罗斯。一言以蔽之，战略和战术都是错误的。他认为，欧洲国家不真心服从，英国反抗的背后有俄罗斯。在他看来，如果得到俄罗斯皇帝的投降或屈从性誓约，铲除俄罗斯这一后盾，统治欧洲将更加容易。



如果没有俄罗斯，欧洲国家就会变得顺从，确实如此，但在拿破仑帝国下能否团结一心？欧洲结成北大西洋公约组织和欧盟，是在冷战体制下意识到当时苏联威胁的行动。但与此同时，也有各国维护主权、站在同等立场推进长期欧洲一体化的环境。



这是战略错误。导致这一战略错误的真正原因是战术上的错误。光靠法军是无法征服俄罗斯的。拿破仑军实际上是欧洲联军。虽然组织起来像法国军队一样，但先锋由波兰军队担任。他以为联军会像法国军队一样运作，他们会像自己的军队一样战斗。但现实并非如此。



由于要动员整个欧洲，补给、运输、后勤体制崩溃，超过了进攻时限。虽然这些原因下应该立即停止远征，但最终还是强行进行了远征。虽然在战斗中一直取得了胜利，但牺牲很大。俄军的底蕴与他们在欧洲作战时不同。尽管如此，还是实现了占领莫斯科的壮举。但是，从那时起，战略错误就会引发战术错误。确信俄罗斯皇帝会投降，浪费了不少时间，结果迎来了冬天。



战争不如人意。战略和战术可以相互作用并修改。不过，如果从一开始就相信不可能实现的方法，问题就会变得严重。目前，美俄两个超级大国正在展开战争。美国和俄罗斯都陷入了拿破仑的战术困境。世界正在流血。

