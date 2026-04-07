虚假影像泛滥…须打破“即使被抓也有利可图”的结构



随着中东战事长期化导致不安情绪加剧，YouTube等社交媒体上散布与政府政策相关的虚假信息、助长社会混乱的帖子泛滥成灾。警方6日表示，已组建针对中东战事相关虚假捏造信息的专案调查组，并对提出“蔚山石油流入朝鲜”说法的4个YouTube账号展开调查。仅在3月份一个月内，警方要求删除或屏蔽的中东战事相关虚假信息就超过500条。



为提高点击率而歪曲政府政策、助长社会恐慌情绪的虚假影像近期呈无差别扩散之势。部分极端YouTube博主散布“蔚山石油储备基地保管的90万桶石油很可能经由中国等地流入朝鲜”等虚假主张。“政府可通过紧急财政经济命令强制出售个人持有美元”“商业银行将每月、每年美元兑换额度限制在1万美元和3万美元”等虚假信息也被传播开来，加剧了民众不安。



利用人工智能制作的捏造信息也层出不穷。上个月大邱地铁站发生火灾后，用人工智能描绘成大型火灾现场的图片广泛传播，令居民陷入恐慌。一名YouTube博主上传了54个利用人工智能捏造警察过度镇压市民的“执法记录仪”影像，于1月被拘留。全国各地行政福利中心也因被“可在任何地方领取长寿津贴、孝道津贴”的虚假信息欺骗而来的信访人要求而叫苦不迭。甚至还出现了打着不存在的虚构检察官的旗号，声称“向美国举报了79万名反国家势力，正遭受政府打压”的影像。



此类虚假影像难以根除的原因在于，靠“点击率生意”获取的收益大于处罚带来的损失。由于名誉毁损受害者不特定，追踪发布者难度较大，即便被捕，违反《电气通信基本法》的罚金最多仅为3000万韩元。必须加强管制与处罚，首先打破“即使被抓也有利可图”的观念。李在明总统6日表示：“故意散布扰乱国政的假新闻的行为无异于叛乱。”有必要对利用国家危机谋取私利的犯罪势力予以坚决回应。

