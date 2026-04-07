全智贤时隔11年重返大银幕 称努力呈现真实感

“此次作品并未做太多特别准备，而是努力保留并传递真实自然的感觉。”演员全智贤（45岁）将凭借延尚昊导演的新作《群体》时隔11年重返大银幕。全智贤6日上午在首尔龙山区龙山宜派购物中心举行的制作报告会上表示：“作为延导演的‘忠实粉丝’，能这样向大家问候感到非常高兴。时隔许久通过电影回归，心情很激动。”全智贤出演的最后一部电影是2015年的《暗杀》。预计下月上映的电影《群体》是延尚昊导演的“K-僵尸”系列作品，该系列延续了2016年跻身千万票房行列的《釜山行》和2020年的《半岛》所构建的世界观。影片讲述了因身份不明的感染事件而被困在建筑物中的幸存者们，为对抗以不可预测形态进化的感染者而展开殊死搏斗的故事。全智贤在《群体》中饰演生物技术学家兼幸存者群体领袖权世贞一角。全智贤表示：“为了不显得刻意，我直接接受了现场的感觉进行表演。虽然时隔许久回归电影有些紧张，但我认为这是一部能充分回应观众期待的作品。”延尚昊导演表示：“僵尸题材是揭示社会潜在恐惧感的非常好的类型。通过超高速信息共享，人类的个体性变得无力，这似乎是当今社会最大的恐惧。这正是电影的出发点。”对于《群体》中的僵尸，延尚昊导演介绍说：“感染者初期会呈现出四肢爬行等原始、简单的形态，但随着个体数量增加，他们会不断进化，其速度和方式与人类完全不同。”谈及全智贤的表演，延尚昊导演评价道：“她在一部作品中浓缩并展现了宽广的表演谱系，凝聚了冷嘲热讽、俏皮与真挚等多种面貌。”金道延记者 repokim@donga.com