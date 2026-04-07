执政党和政府决定向红海投入5艘韩国籍船只，以确保原油供应

共同民主党和政府正在推进向位于红海的沙特阿拉伯延布港投入5艘国籍船以确保中东原油的方案。据分析，因中东战争影响而被封锁的霍尔木兹海峡的替代方案红海航线，也让人担心也门亲伊朗的胡塞叛军的影响力，政府也曾经劝告克制航行，但是，为了应对能源危机，政府准备全力以赴。党政6日在国会召开中东战争经济应对特别委员会会议，决定推进向与沙特阿拉伯西岸红海相邻的延布港等地派遣5艘国籍船的方案。韩国政府决定允许部分原油运输船在中东战争爆发后劝告停运的延布港通航。在伊朗控制的霍尔木兹海峡受阻的情况下，从延布港经由曼德夫海峡的红海路线被认为是进口中东原油的最有力对策。政府决定派遣特使前往可以通过红海路线调配原油的产油国沙特阿拉伯、利比亚、阿曼等3个国家，为确保原油展开外交战。特别委员会干事、共同民主党议员安道杰表示：“我们讨论了确保替代货量并装船后，首先在国内向民间供应政府储备油，货量到达国内后实现置换的方案。”李在明总统就红海路线强调说：“现在只能略微承担危险。”李在明在青瓦台召开的国务会议兼紧急经济检查会议上表示：“迂回进口的渠道不多，如果存在危险源头被封锁，将会严重影响大韩民国的原油供应，对国家和国民的威胁太大。如果为了100%的安全，稍有危险的东西都禁止，那么国内原油供应问题该怎么办呢？也应该考虑到这一点。”韩国外交部长赵显在国务会议上报告说：“我们认为，也门胡塞反政府武装的战斗力不足以像霍尔木兹海峡一样封锁红海。”赵东柱记者、尹多彬记者 djc@donga.com、empty@donga.com