韩法宣布“核电同盟” 旨在奠定共同进军全球市场基础

韩国总统李在明3日与对韩国进行国事访问的法国总统埃马纽埃尔•马克龙举行首脑会谈，并表示“双方确认了为确保霍尔木兹海峡安全海上运输通道而进行合作的意愿”。在中东战事长期化导致经济和安保危机忧虑加剧的情况下，韩国选择了与欧盟核心国家法国携手合作。李在明当天在青瓦台举行的韩法首脑会谈后共同会见记者时表示：“为共同应对中东战争引发的经济及能源危机，双方决定共享政策经验和战略，并为消除全球经济的不确定性共同努力。”马克龙表示：“必须确保霍尔木兹海峡（航行）能够重新恢复”，“在全球局势相当不稳定的情况下，必须建立多边主义（问题解决）机制。”当天，两国决定将2004年建立的“21世纪全面合作伙伴关系”升级为“全球战略伙伴关系”，这是时隔22年首次提升关系级别。此外，双方还签署了涉及核电、人工智能、核心矿产等多个领域的3项协定修订案和11项谅解备忘录（MOU）。韩国水力原子力公司分别与法国国有企业欧拉诺公司和法马通公司签署了谅解备忘录，旨在加强核燃料供应链合作，并强化全球核电市场合作基础。这标志着核电强国韩国与法国开启了合作之路，此前双方曾在阿联酋阿布扎比巴拉卡核电站、捷克杜科瓦尼核电站项目上展开过激烈竞争。李在明表示：“这将为稳定供应我们核电站所需的原料，同时共同进军全球核电市场奠定基础。”马克龙也表示：“我们将加强合作伙伴关系。”朴訓祥 tigermask@donga.com