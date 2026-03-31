能源-供应链“双重冲击”重创韩国经济

随着美国、以色列与伊朗的战争持续超过一个月，能源供需与供应链同时受到冲击的复合型打击正在影响韩国经济。由于被称为世界经济“能源动脉”的霍尔木兹海峡遭封锁，导致石油及石油制品供应出现差池，其影响已超越产业界，蔓延至衣食住行等民生各方面。源自中东的能源与供应链“双重冲击”正从根本上动摇韩国经济。李在明总统当天在济州汉拿会展中心举行的市民见面会上谈及中东局势引发的危机时表示：“情况比想象的更糟。不仅是眼下，未来局势似乎也会更加不稳定。”在产业一线，不仅炼油、石油化工行业，连造船、钢铁、建设、生物、化妆品行业也接连受到冲击。建筑工地也因油漆、隔热材料等主要建材价格大幅上涨，以及以乙烯为原料的混凝土外加剂等材料短缺，导致工期受阻。中东事态的波及效应蔓延至整体经济，其原因在于此次危机不同于过去，能源与供应链同时受到冲击。2020年“新冠疫情大流行”时期是全球供应链受挫，2022年俄乌战争时则是国际油价飙升的能源危机。而此次，霍尔木兹海峡遭封锁导致国际油价飙升，石油、液化天然气（LNG）等进口受阻，同时被称为“石油化工大米”的工业基础原料——石脑油和乙烯等的供应链也遭到直接打击。石油价值链的断裂，不仅影响到工业原材料，还波及到塑料袋、塑料制品、尿布等生活必需品的供应，甚至建筑材料和农业用品的供应也出现问题。此次事件暴露了韩国经济在能源和工业基础原材料方面几乎完全依赖海外进口的软肋。近期，经济合作与发展组织（OECD）因中东事态下调了各国今年的经济增长率预期，其中将韩国的调整幅度（-0.4个百分点）定为仅次于英国（-0.5个百分点）的水平，这也是因为韩国对中东能源的高度依赖。专家们预测，若事态长期化，将对政府设定的今年2.0%的增长目标产生负面影响。世宗大学经营学系教授金大宗（音）担忧道：“如果战争持续一年以上，经济增长率有可能骤降至0%左右。”共同民主党与政府当天继石油化工产业核心原料石脑油之后，又开始考虑对合成树脂实施出口限制。此举旨在因担心合成树脂制成的塑料价格上涨，而提前进行供需管理。当天，韩元兑美元汇率在下午场外交易中升至1521.1韩元，自2009年3月全球金融危机以来时隔17年首次突破1520韩元大关。