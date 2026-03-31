美巡赛首次两连胜与首次卫冕…三十一岁，再次燃起斗志

31岁，盛宴才刚刚开始。曾被称作“天才少女”的金孝周（31岁）进入而立之年后正迎来全盛期。金孝周于30日在美国亚利桑那州凤凰城的旋风高尔夫俱乐部（标准杆72杆）举行的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛福特锦标赛最后一轮第四轮比赛中，抓下6只小鸟，吞下1个柏忌和1个双柏忌，打出低于标准杆3杆的69杆。最终以总计低于标准杆28杆的260杆完赛的金孝周，以2杆优势战胜了追击至最后一刻的内莉•科达（28岁•美国），成功夺冠。这是继上周的奠基人杯之后连续第二周夺冠。去年在此项赛事中夺冠的金孝周，也成功实现了个人自2015年进军LPGA巡回赛以来的首次卫冕。这是她职业生涯的第9场胜利。在之前第三轮比赛结束后，以“54洞最低杆数新纪录”的中间合计低于标准杆25杆（191杆）领先的金孝周，在当天顶住了科达凭借2个老鹰球等发起的最后追击，守住了胜利。金孝周实现了个人LPGA巡回赛生涯首次单赛季多次夺冠（2胜及以上），她表示：“高兴得说不出话。说实话，仍然不敢相信。”“以‘卫冕冠军’身份参赛并夺冠绝非易事。尽管如此，能在这个留有美好回忆的球场夺冠，我感到很幸运。”近期金孝周的出色表现仿佛在与时间赛跑。不少女子高尔夫球手在30岁后便难以再现昔日水准。但金孝周继去年在此项赛事夺冠后，今年已斩获两冠。凭借此次夺冠，金孝周在CME全球竞赛积分（1300分）和年度最佳球员奖积分（69分）两项上都超越了科达，跃升至榜首。此外，加上33.75万美元（约合5.1亿韩元）的冠军奖金，她本赛季的总奖金达到93.964万美元（约合14.2647亿韩元），在奖金榜上也位居第一。金孝周向来以“教科书式挥杆”闻名，但击球距离偏短一直是她的难题。这也是她从2020年左右开始增重并正式加强肌肉训练的原因。特别是在2024年颗粒无收之后，从去年起她开始集中强化上半身肌肉。金孝周的经纪公司相关人士表示：“过去一个引体向上都做不了的金孝周，通过大量训练，现在能以标准姿势做上四五个了。”背部肌肉的强化在本赛季带来了精准的挥杆节奏和击球距离的提升。职业球员李世宇评价道：“通常都说要打出长打需要胸肌发达，但背肌发达同样能使胸肌也一并发达起来”，“原本就擅长短杆技术的金孝周选手，随着击球距离的增加，比赛也变得更加轻松。”事实上，金孝周今年向球具赞助商申请了比往年更重的杆身，大幅提升了击球距离。去年金孝周的平均开球距离为247码，仅排在倒数第135位。但今年这一数字提升至264码，比去年远了17码。本次比赛她的平均开球距离为278码，在最后一轮甚至打出了293码。得益于持续不断的体能训练，即使在最后一轮也几乎看不到她体力不支的迹象。2024年，34岁时从LPGA巡回赛退役的现SPOTV高尔夫解说员柳箫然表示：“体力下降会导致训练量减少，挥杆容易不稳定。而且随着比赛进行，专注力也会下降，从而导致成绩下滑”，“但目前在金孝周身上还完全看不到这种情况。”个人世界排名有望追平其最高纪录（第4位）的金孝周表示：“本赛季的目标是两场胜利，没想到这么快就达成了。现在我还什么都没想，但大概从明天开始，需要设定新的目标了。”金正勋记者 hun@donga.com