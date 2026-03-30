BTS新曲MV拍摄地为SK集团创始人宅邸

防弹少年团于20日发行的正规5辑《阿里郎ARIRANG》一经进入英国官方排行榜，便夺得专辑榜冠军。主打歌《SWIM》也在单曲榜上位列第二。《阿里郎》在27日（当地时间）英国官方排行榜公布的周专辑排行榜前100名中位居榜首。这是防弹少年团继2019年《MAP OF THE SOUL：PERSONA》和2020年《MAP OF THE SOUL：7》之后，第三次在该排行榜上登顶。《SWIM》在单曲排行榜前100名中位列第二，仅次于英国流行歌手奥利维亚•迪恩的《Rein Me In》。这是防弹少年团所有歌曲在该排行榜上取得的最高排名。防弹少年团此前曾凭借《炸药》、《黄油》和《我的宇宙》分别升至该排行榜第三位。专辑《阿里郎》的另一首收录曲《Body to Body》也进入排行榜，位列第28位，《FYA》位列第39位。29日公开的《SWIM》现场版视频也成为话题。该视频拍摄于SK集团创始人、已故会长崔钟建曾居住的韩屋“鲜慧院”。鲜慧院位于首尔钟路区三清洞，由崔钟建创始人于1968年购入，一直作为其家族的住所。据悉，“鲜慧院”这个名字意为“施以智慧”，由创始人的弟弟、已故SK集团前会长崔钟贤所起。鲜慧院曾用于SK集团员工研修等用途，去年经翻修后，变身为由“京興阁”、“贺隣堂”、“同舆楼”三栋韩屋组成的复合文化空间。SK集团去年通过“鲜慧院艺术项目”举办了艺术家金守子的“呼吸-鲜慧院”展，防弹少年团队长RM（金南俊）也曾参观该展览。据悉，《SWIM》视频的拍摄是应防弹少年团方面的请求而促成的。另外，防弹少年团将于下月9日在京畿道高阳综合运动场开启世界巡演，据悉6月12日和13日的釜山演出将在釜山亚运会主体育场举行。据演出界消息，防弹少年团方面已签订釜山亚运会主体育场的租用合同。特别是釜山演出恰逢防弹少年团出道（2013年6月13日）13周年，预计将同时举行多项配套活动。防弹少年团世界巡演计划在全球34个城市举行82场。