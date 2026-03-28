为“三连冠”，大谷翔平向全队赠送价值600万日元手表

实力与人品俱佳的“超级明星”大谷翔平（32岁•洛杉矶道奇队）再添一段佳话。为迎接2026赛季美国职业棒球大联盟（MLB）揭幕战，他向所有队友赠送了价值4000美元（约合600万日元）的高级手表。据MLB官网27日报道，在当天于主场对阵亚利桑那响尾蛇队的揭幕战之前，道奇队球员的个人更衣柜里摆放着大谷翔平准备的惊喜礼物。这是大谷翔平担任广告代言人的日本手表品牌精工的高级手表。礼品盒内附有一张纸条，上面写着“让我们实现三连冠”。去年，大谷翔平作为击球手打出55支本垒打，作为投手取得2.87的自责分率，带领道奇队实现世界大赛两连冠。此次他向全队送上慷慨的礼物，坚定了冲击三连冠的决心。二垒手米格尔•罗哈斯（37岁）表示：“我会永远珍藏大谷送的这块手表”，“我会记住这是世界顶尖选手在2026赛季揭幕日送给我们的礼物。”道奇队主教练戴夫•罗伯茨也表示：“与大谷共事已是第三年，他每年都会在揭幕日准备礼物。他真是一位体贴的球员。”去年3月，在日本东京对阵芝加哥小熊队的揭幕战（即东京系列赛）时，大谷翔平曾向全队赠送了自己代言的“Beats”耳机。在温馨的氛围中，道奇队取得了令人欣喜的首胜。当天，道奇队先发投手山本由伸（28岁）投满6局，失2分，表现出色。在0比2落后的第五局下半，第八棒击球手安迪•佩奇（26岁）打出逆转三分本垒打，球队最终以8比2实现逆转获胜。作为第一棒指定击球手首发出场的大谷翔平，记录为3次击球1支安打，1次四坏球保送，1次触身球，得1分。大谷翔平将在下月1日对阵克利夫兰队的比赛中作为先发投手，迎来本赛季首次登板投球。李素妍记者 always99@donga.com