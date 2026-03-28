朴汪烈，动员智障人士充当运毒“脚夫”…谋划向澳大利亚等国家走私毒品

“Telegram毒品王”朴汪烈被曝利用患有智障的人士作为冰毒运毒者，即所谓的“脚夫”。此外，朴汪烈还试图利用运毒者，不仅向韩国国内，还向非洲等亚洲以外的国家走私毒品。据27日法院等消息，一名患有智障的男子因涉嫌从菲律宾向韩国国内运送毒品，于去年7月被判处7年有期徒刑。根据一审和二审判决书，该男子于2024年6月1日为运送毒品前往菲律宾，在马尼拉某住宿设施大厅从朴汪烈的共犯处接取了价值约1.48亿韩元、重约1480克的冰毒。这足以供约4.9万人一次性吸食。次日抵达韩国后，该男子在仁川国际机场地下三层男洗手间将毒品立即转交给他人，并因此获得约200万韩元报酬。充当“脚夫”的这名男子在服役期间因整体智商指数约50左右，被诊断为轻度精神迟滞及适应障碍，被判定不适合服役而退伍。整体智商指数是体现整体认知功能的指标，平均分为100分，70至79分被归类为临界智商，50至69分被归类为轻度智力障碍。该男子与在菲律宾见面的朴汪烈还讨论了向其他国家走私毒品的方案。审判庭在判决书中表示：“发现（两人）曾就超越菲律宾向非洲出口毒品等事宜进行讨论的情况，此外，他们还曾毫无顾忌地就涉及向澳大利亚、缅甸出口毒品的相关对话进行了交流。”另一方面，朴汪烈当天在京畿道议政府地方法院出席了法院进行的逮捕前嫌疑人审讯。此前，警方以涉嫌从2019年至2020年流通市值约30亿韩元的毒品（包括约4.9公斤冰毒等）为由，申请了对朴汪烈的逮捕令。警方解释称：“这是朴汪烈被遣返后经过约一天调查确认的结果”，“认为其存在更多犯罪行为，正在进行调查。”高真荣记者、曹承延记者 goreal@donga.com、cho@donga.com