伊朗战争一个月后，特朗普再次推迟攻击

2月28日爆发的美国、以色列与伊朗的战争已进入一个月，美国总统特朗普当地时间26日在“真实社交”平台上表示：“推迟对伊朗发电站的攻击，将延长10天至美国东部时间4月6日晚8时（韩国时间4月7日上午9时）。”此前，特朗普21日要求伊朗完全开放战争爆发后封锁的原油运输通道霍尔木兹海峡，并威胁称：“将在‘48小时’内将伊朗发电站夷为平地。”但两天后的23日，特朗普又声称，“包括伊朗弃核在内，与伊朗在15个领域达成了协议”，因此将攻击推迟“5天”。如今，他又将暂缓期限延长“10天”。有人指出，特朗普在战争爆发后整整一个月来一直在摇摆不定。特别是，仅在21日至26日的5天里，他就多次改变了立场。不过，特朗普主张，原因是伊朗提出谈判要求，而且谈判“进展顺利”。但与此同时，特朗普在同一天的内阁会议上再次威胁说：“如果伊朗不达成协议，将面临美国的猛烈攻击。”《华尔街日报》报道说，除已经派往中东一带的7000名兵力外，美国还在研究追加派遣1万名步兵及装甲部队的方案等，同时进行地面战准备工作。伊朗塔斯尼姆新闻社报道说，伊朗为应对地面战争，正在组建100万名兵力。据分析，在地面战火种尚未熄灭的情况下，特朗普的举动之所以有如过山车一般，是因为战争长期化带来的高油价负担。英国《金融时报》26日报道称，在本月9日至23日的两周内，特朗普和美国高级官员5次做出似乎抑制油价上涨的发言，一小时后油价如期下跌。但也有分析认为，继关税政策之后，在此次战争中，房地产企业家出身，即兴、交易优先主义倾向较强的特朗普式外交再次暴露出了局限性。《纽约时报》指出，特朗普没有明确的战争目标，把与伊朗的谈判全权交给少数亲信，而不是专业外交官，他的执政方式使寻找战争的退出战略变得困难。申晋宇 niceshin@donga.com