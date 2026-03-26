戴着手铐指指点点的“毒枭”……20名调查人员正式展开调查

警方对25日上午从菲律宾被遣送回韩国的“电报毒品王”朴旺烈（48岁）正式展开了调查。朴旺烈当天上午7时16分许通过仁川国际机场入境。他露面时由护送人员抓住双臂，头戴黑色棒球帽。戴着手铐的手被黑布遮住，短袖开衫之间露出双臂的纹身。他没有戴口罩，抬头挺立走出入境处。但是，对于记者提出的“是否承认毒品流通嫌疑”等提问，他没有做出特别的回答。朴旺烈涉嫌在菲律宾某甘蔗田杀害3名韩国人，在菲律宾服刑期间也在社交平台“电报”上以“全世界”的网名展开活动，在国内组建毒品流通组织大规模流通毒品。他在2022年被菲律宾最高法院认定犯有谋杀罪，被判处60年长期监禁，并被关押在新比利比德监狱。警方决定将此前在多个警察署进行的有关朴旺烈的调查合并到京畿北部警察厅。专门人力由京畿北部厅毒品调查人员12名、庆南厅毒品调查人员2名、首尔厅虚拟资产分析组6名等共20人组成。当天接手朴旺烈的京畿北部厅从送还第一天开始着手调查。不接受调查的时候，朴旺烈将被关押在议政府警察署拘留所。警方最快将于26日申请对朴旺烈的拘捕令。2016年在菲律宾巴科洛市的一处甘蔗田里，与朴旺烈一起杀害3名韩国人的共犯金某在2017年被判处30年有期徒刑。对此，朴旺烈曾表示：“（回到过去）也会做同样的事情。”但是，鉴于杀人罪在菲律宾已被判有罪，因此不用在韩国再次接受调查，只对国内毒品流通嫌疑进行调查。从朴旺烈那里得到毒品并在国内流通的所谓“梵蒂冈王国”李某（31岁）2021年被判处有期徒刑10年，目前正在服刑。根据调查过程，以临时引渡形式被遣返的朴旺烈有可能在韩国停留更长时间。法务部国际刑事科科长李智妍（音）当天表示：“原则上，如果国内调查和审判结束，就要回到菲律宾服刑，但如果有必要，将与菲律宾合作，协商延长临时引渡期限。”仁川=曹承衍记者 cho@donga.com