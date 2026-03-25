菲律宾“毒品王”朴汪烈被遣返…“服刑期间每月向韩国流通300亿韩元毒品”

正在菲律宾服刑的所谓“Telegram毒品王”朴汪烈（48岁•照片）于25日被遣返回韩国。朴王烈涉嫌在因杀人罪名被关押在菲律宾期间，仍通过Telegram每月向韩国流通价值300亿韩元规模的毒品。由法务部、外交部、国家情报院、检察厅、警察厅组成的“跨国犯罪特别应对工作组（TF）”表示，已于25日上午从菲律宾临时引渡朴汪烈。临时引渡是指在国外接受审判或服刑的人员，为便于调查而将其在一定期限内移交的制度。工作组计划对朴汪烈在菲律宾期间向韩国大量流通毒品的嫌疑展开调查。据悉，朴汪烈曾在韩国经营一家水产品流通公司，于2010年代初前往菲律宾，开始经营赌场和非法赌博生意。此后，他因涉嫌在2016年发生的导致3名韩国人死亡的“甘蔗田杀人案”中作为主犯，被菲律宾警方逮捕。据称，朴汪烈于2019年10月越狱后，组建了毒品组织，开始通过Telegram流通毒品。此后他于2020年10月被菲律宾警方再次逮捕，菲律宾大法院认定其杀人等嫌疑，判处其有期徒刑60年（长期）。据悉，朴汪烈在再次被关押后，仍使用手机以“全世界”为网名运营毒品组织，每月向韩国流通价值300亿韩元规模的毒品。警方确定正在对朴汪烈进行调查的京畿北部警察厅为主管机关，将着手展开正式调查。据悉，京畿北部厅于2022年逮捕了涉嫌与朴汪烈进行交易的另一个毒品组织的总负责人崔正玉（39岁）后，曾多次试图逮捕朴汪烈。当时朴汪烈正在菲律宾服刑，因此存在限制，但预计此次遣返将成为查明具体毒品流通嫌疑的契机。据悉，京畿北部厅计划将2021年抓获朴汪烈在韩国的毒品总经销商“梵蒂冈王国”的庆南警察厅的调查内容合并审查。朴汪烈与崔正玉、2022年在越南被捕并被强制遣返韩国的金亨烈（52岁）并称为所谓的“东南亚三大毒品王”。据悉，朴汪烈还是电视剧《赌场》中登场角色的原型人物。韩国总统李在明本月3日在与菲律宾总统费迪南德•马科斯举行首脑会谈时，请求临时引渡朴汪烈，此后经两国政府协商，约一个月后成功实现遣返。曹承延记者 cho@donga.com