大田火灾事故70小时后展开现场勘查…“一层天花板有火花溅出”

针对造成14人死亡、60人受伤的大田大德区安全工业公司火灾的首次现场勘查于23日上午进行。此时距离最初火灾发生已过去70多个小时。消防部门计划基于目击者陈述中“火灾当时一层天花板有火花溅出”等内容，确认最初起火点等关键信息。据大田警察厅23日消息，当天上午10时30分起，大田消防本部、国立科学搜查研究院、大田雇佣劳动厅等9个相关机构共投入64人进行了现场勘查。2名遇难者家属代表也一同参与了勘查。勘查人员检查了被认为是起火点的工厂一层生产线设施等。但由于火灾导致钢结构坍塌，仅能进入部分区域确认设备结构并收集火灾残留物。警方相关人士表示，“因存在倒塌风险，现场勘查也需谨慎进行。”消防部门正基于目击者陈述等，调查发生在1层的火灾与工厂内弥漫的油蒸汽等结合后蔓延成大火的原因。一名在20日火灾发生后不久遇到的员工也表示，“1层起火，本想用消防栓扑灭，但火势太猛，就先撤离了。”此外，大田警察厅与大田地方雇佣劳动厅当天对安全工业公司的总部、工厂、代表及员工住宅等地进行了扣押搜查。据悉，警方在此过程中查获了包含工厂设计图、各层作业流程等内容的文件。警方计划基于这些资料，调查问题所在的“2.5层”的违规扩建过程以及管辖部门的监管情况。安全工业代表孙柱焕在被问及违规扩建相关问题时表示，“不清楚”，“如果最终被认定为违规竣工，会承担责任，但目前看来，需要等调查结束才能知晓。”大田=金泰英记者、大田=李政勋记者 live@donga.com、hoon@donga.com