李在明表示“国防不能托付于任何人…自主国防是综合防卫的核心”

李在明总统23日表示，“国防是不能托付于任何人的、必须由我们自身承担完全最终责任的事务”，并称“因此，自主国防是最重要的综合防卫的核心”。在美以与伊朗之间的战争呈现长期化、激化趋势的背景下，李在明总统主持了就任以来的首次中央综合防卫会议，并强调了“自主国防”。李在明总统当天在青瓦台举行的中央综合防卫会议开场发言中表示，“在没有外部任何支援的情况下，无论处于何种处境，都必须具备不借助任何人帮助、独立自保的能力”，“我们拥有足够的能力。现在是必须坚定信心的时候”，并做出了上述表述。李在明总统强调，“国家共同体角色中最为重要的是保障国家共同体自身安全的‘安保’”，“共同体治安与秩序维护、让国民过上更好生活的民生、以及安保，这三者虽然都重要，但大前提终究是守护共同体本身的安保问题”。同时李总统表示，“国民主权政府将大幅强化综合防卫能力和态势。”当天的非公开会议上，还就“大规模天然气与炼油基地爆炸导致人员与物质损失时的应对方案”进行了讨论。此举被解读为，在中东战争形态从攻击对方军事设施扩大至攻击核心能源基础设施的情况下，韩国正着力构建全方位的国家防卫能力。国务总理金民锡、国务委员、广域地方自治团体负责人、以及军队、警察、海警、消防的主要负责人等170人出席了会议。青瓦台发言人姜由桢透露，李在明总统在会议结束发言中，将“与会的各机构指挥者比喻为履行微小信任的人”，并嘱托大家“确立全力安保态势”。朴訓祥 tigermask@donga.com