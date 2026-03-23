特朗普发出“48小时通牒”：不开放霍尔木兹海峡，伊朗发电厂将被夷为平地

美国总统特朗普当地时间21日通过“真实社交”表示：“如果伊朗在现在开始48小时内不完全开放霍尔木兹海峡，美国将从最大的发电站开始，攻击伊朗的各种发电站，将其夷为平地。”由于伊朗的威胁，中东产原油的核心运输通道霍尔木兹海峡被封锁，国际油价暴涨现象持续，特朗普因此发出最后通牒。有分析认为，特朗普提及攻击不仅对军事领域，对产业、通信、供暖供冷等也会造成冲击的发电厂，暗示了可能将攻击扩大到瘫痪伊朗国家运营的水平。伊朗预告将采取强硬措施。据路透社等媒体22日报道，伊朗军方表示，如果美国攻击伊朗的燃料及能源基础设施，伊朗将攻击区域内（实际上意味着海湾地区）所有美国能源、信息技术、淡水化设施。伊朗20日还向距离本土4000公里的印度洋查戈斯群岛的迭戈加西亚英美共同军事基地发射弹道导弹，表明了扩大攻击的意志。随着美国和伊朗甚至提出攻击非军事设施，人们对战争长期化的担忧也在加大。特别是针对淡水化设施的攻击，由于中东缺水，有可能造成大规模人员伤亡。路透社报道说：“围绕海湾地区基础设施的威胁是在争端进入新危险阶段的情况下出现的。”另据悉，韩国国家安保室长魏圣洛将于近期访问华盛顿，就特朗普总统要求为霍尔木兹海峡作出贡献进行沟通。在特朗普反复强调韩国和日本等盟国应为霍尔木兹海峡通行正常化作出贡献的情况下，预计此行旨在掌握美国的意图。华盛顿=常驻记者申晋宇、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com