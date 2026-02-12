三星：“HBM4技术力世界最高……客户公司也很满意”

三星电子首席技术官宋在赫就向英伟达等科技大企供货的三星高带宽存储器（HBM）第六代（HBM4）产品表示：“顾客公司的反馈非常满意。（三星HBM4）在技术上是最棒的。”宋在赫11日出席在首尔市江南区COEX举行的“半导体韩国2026”时，被记者问到“如何看待HBM4的情况”，作出了上述回答。宋在赫表示：“可以看作是展示了以世界上最好的技术力应对的三星的原貌。”预计本月末在业界首次向英伟达出货的三星HBM4的数据处理速度为每秒11.7Gb（十亿字节），超过了国际半导体标准协议机构的标准（每秒8Gb）。宋在赫说：“三星内部拥有内存、代工、包装等流程，制造产品方面有非常好的环境。虽然良率（正品率）难以用数字来表达，但内部持积极评价。”当被问及在后续HBM产品上是否也有信心成为业界第一，他回答说：“正在朝这个方向准备。”宋在赫随后参加了“半导体韩国”的主题演讲，介绍了定制（c）HBM等目前正在准备的新一代产品。宋在赫表示：“已经确保了将电力消耗减少一半的cHBM实验，在此基础上更进一步，正在考虑由‘基板’承担图像处理器部分作用的‘三星定制HBM’。”宋在赫还提到与将图像处理器和存储器侧置的现有结构不同、进行垂直堆叠的HBM，并表示：“在物理人工智能时代所需的速度和电力效率方面，将实现巨大的革新。”朴贤益记者 beepark@donga.com