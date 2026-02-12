是幸福的人选择结婚，还是婚姻让人更幸福？



婚姻对生活满意度具有重要影响。其益处不局限于经济层面增加家庭收入。基于互惠关系的婚姻既能提供情感庇护，同时亦可提升个体自尊。



然而时下，未婚者与已婚者所体验的幸福差距正逐渐缩小。这一结果与非婚同居普及有关。未婚者幸福感呈上升趋势，而已婚者幸福感则持续下降。由此，婚姻与幸福的关系较之以往更显错综复杂。



围绕婚姻的经典追问之一，是幸福的人更倾向于结婚，还是婚姻本身促成了幸福？为解答此问题，瑞士苏黎世大学布鲁诺•弗赖教授以逾1.5万名参与为期17年德国社会经济面板调查的受访者为对象，追踪其生活满意度变化。研究显示，在其他条件相同的情况下，已婚者生活满意度（满分10分）较未婚者高出0.3分。这一效应幅度相当可观，与家庭收入达平均水平2.5倍者对比平均收入者所呈现的满意度差异相似。尽管如此，婚姻对生活满意度的影响绝非简单线性。



耐人寻味的是，个体的满意度峰值并非出现在婚后，而是婚期临近之时。通常，越临近婚期，受访者满意度水平越高；婚后生活满意度反而回落。当人们预期关系将为未来的自身带来满足感时，便会选择步入婚姻，而这种预期在婚期临近时达到顶峰。



通常情况下，婚姻效应呈现出显著的个体差异。婚前生活满意度本就不高者，其婚姻生活也难言幸福，且最终更易走向离异。相比之下，较年轻即结婚者，其生活满意度普遍高于平均水平。



未来即将结婚的未婚者，自婚前起便较那些将维持未婚状态者拥有更高的幸福度。然而这一效应在所谓“适婚年龄”——即结婚较为集中的年龄段——并不显著。但此阶段过后，该差异会再次显现。这意味着，在年届较高仍未婚的群体中，生活满意度较高者最终仍会选择走入婚姻。



婚姻有时能够弥补个体婚前的自身短板，有时则为另一部分人提供额外增益。与配偶薪资差距较大者，婚前生活满意度低于薪资差距较小者；但婚后，两组人群间的满意度差异不复存在——婚姻在此发挥了补足个体短板的作用。与之相对，夫妻教育程度差距较小的夫妇，婚后生活满意度升幅优于教育程度差距较大者。对他们而言，婚姻提供了额外的收益。



综上，德国社会经济面板调查数据表明，既存在幸福者更倾向于结婚的事实，亦存在经由婚姻获得幸福的可能。与此同时，较为明确的结论是：生活满意度基础较高者，在相对年轻阶段与自身教育程度及薪资水平差距较小的伴侣结合时，能够最大程度地享受婚姻带来的红利。

