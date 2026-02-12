《专栏》被强硬派油管博主“操控”的朝野党代表

在朝野两党在6月3日地方选举前夕目前实际上都经历着“内战”的情况下，政界有人指出，很大原因是制度政治被强硬派油管（YouTube）博主的煽动所操控。越来越大的批评之声指出，因为党内基础薄弱，朝野代表都被各阵营的“强音发声者”的极端主张所左右，几乎到了被指“操控”的程度，矛盾和分裂正在扩大再生产。执政党内部出现了亲执政党倾向的油管博主金御俊（音）支持一人一票制、党派合并等共同民主党代表郑清来连任的所谓“合党企划说”等。其核心要义是，金御俊为了郑清来连任党代表和成为下届总统候选人，推进了合并提议。有人指出，郑清来通过金御俊设立的Danzy日报公告栏等展开了舆论战，金御俊则以支援的方式继一人一票制之后，强行推进合党，最终导致了领导力危机。在国民力量党，党权派和非党权派的“惩戒内战”以及党代表张东赫回避“与尹锡悦前总统割裂”的争议中，也有油管博主的存在。上个月入党的高成国等强硬保守的油管博主们要求党权派“清除绊脚石”“驱逐背叛者”，要求开除亲韩东勋派和反党权派。张东赫回应了开除韩东勋，高某等人主张应该整理裴贤镇、高东镇、郑成国议员乃至首尔市长吴世勋。虽然党内外要求张东赫改变路线的呼声很高，但代表“尹锡悦再来”势力的油管博主全韩吉（音）等仍在阻碍前进的步伐。他追问张东赫立场是否有变化，张东赫最终给出了“与尹锡悦割裂是分裂的开始”的回答。仁川大学政治外交学系教授李俊汉（音）表示：“两党代表脆弱的是势力、组织和扬声器。油管博主们这些都有，已经成为了权力。两位代表成为了弥补其不足之处的合作伙伴。”金俊一记者、许东俊记者 jikim@donga.com、hungry@donga.com