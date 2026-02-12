为多套住宅拥有者打开“退路”的政府……鞭子与胡萝卜并举是政策的基本



韩国政府决定，将于5月9日结束多套住宅拥失者转让税重课措施的延期，但如果无住宅者到当天为止签订多套住宅者的住宅购买合同，将最长推迟两年的实际居住义务。为了让多套住宅者的出售房产在市场上充分消化，还提出了暂时允许无住宅者进行“差额投资（带着全租购买住宅）”的胡萝卜政策。这是为了恢复推迟4年的转让税重课措施，压迫多套住宅拥有者出让房产，同时考虑到被土地交易许可制等束缚的现实，打开退路，将副作用最小化的措施。



过去文在寅政府的房地产政策失败，是因为在以低利率向市场投放资金、住宅供应不足的情况下，采取了堵住多套住宅者进路与退路的“赶兔子式”限制。当时，政府为了诱导多套住宅者出售房产，提高拥有税，并重课转让税。由于拥有和出售都变得困难，退路被堵的多套住宅者选择了赠与代替出售或只留下首尔江南等高价住宅的“一套优质房”来应对。



2020年，为了保护租户，引进了包括合同更新申请权和全月租上限制等在内的租赁三法。当时，全租金短期暴涨，还出现了再次推高房价的恶性循环。结果，文在寅最近也不得不承认，“房地产政策，确实是我们失败了”。这是一次痛彻心扉的教训，提醒我们“鞭策”一边倒的限制绝对不能够稳定市场。



政府表示，继此次多套住宅者转让税重课结束措施后，将减少对注册租赁住宅的税制优惠。李在明总统表示，“首尔市内公寓42500户绝对不是少量出房”，期待以多套住宅搞租赁的经营者出售。其意图是，逐一寻找并消除让多套住宅者不出售商品而坚持下来的制度跳板。



如果多套住宅者等拥有的现有住宅出售房产较多，有助于短期内稳定住宅市场。这是因为历届政府都致力于限制多套住宅者和诱导出售。但是“打地鼠”式的多套住宅者限制措施也会产生副作用。在威胁要出售商品之前，首先要营造良好的销售环境，这才是减少副作用的方法。“鞭子”和“胡萝卜”是政策的基本。

