天生“金牌基因”——跳台滑雪与冰壶兄妹合铸金牌

“奥林匹克基因”再显神威。2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会上，两对兄妹选手携手斩获金牌。斯洛文尼亚的多门•普雷夫茨（26岁）与妮卡•普雷夫茨（21岁）兄妹是其中之一。两人11日在意大利普雷达佐举行的跳台滑雪混合团体赛中，以合计1069.2分的成绩夺冠。决赛轮按照男女各两人共四名选手飞行距离等相加排定座次，最后出场的多门跳出102米，为斯洛文尼亚锁定金牌。此前在女子个人标准台比赛中摘得银牌的妮卡，收获了本届冬奥会个人第二枚奖牌。首次参加奥运会即获金牌的多门笑言：“兄妹一同夺牌，这必将载入奥运史册。”这枚金牌再次印证普雷夫茨家族“跳台滑雪名门”的地位。五兄妹中已有四人成为奥运奖牌得主。长子彼得•普雷夫茨（34岁）共获得4枚奥运奖牌，包括2014年索契冬奥会标准台银牌、2022年北京冬奥会混合团体金牌。次子采内•普雷夫茨（30岁）亦在2022年北京冬奥会男子团体赛中与兄长联手摘银。此番多门与妮卡再添1金1银，该家族奥运奖牌总数已增至6枚。同日在科尔蒂纳丹佩佐冰壶赛场，瑞典兄妹的“金牌基因”同样闪耀。伊莎贝拉•布拉诺（29岁）与拉斯穆斯•布拉诺（32岁）兄妹在冰壶混双决赛中以6比5战胜美国队登顶。拉斯穆斯继2018年平昌冬奥会银牌、2022年北京冬奥会金牌后，连续三届奥运会站上领奖台。布拉诺兄妹的“冰壶基因”源自父亲马茨•布拉诺（61岁），这位瑞典冰壶前国手曾两度夺得世锦赛冠军。李素妍记者 always99@donga.com