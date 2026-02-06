如同意大利短道速滑“活着的传奇”阿丽安娜•方塔娜（36岁）一般，有一群运动员以二十余年不变的激情坚守着冬奥会的舞台。一生仅参加一次奥运会便可获得“奥林匹克运动会手”的荣誉。然而，这些人通过不断磨砺自我，几乎保持全勤，即将迎来他们的第七次奥运之旅。意大利资深单板滑雪运动员罗兰德•菲施纳勒（46岁）的时光在倒流。菲施纳勒于2002年盐湖城冬奥会首次亮相奥运，2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会将是他参加的第七届奥运会。尽管24年时光流逝，菲施纳勒反而正处于此刻的巅峰时期。在初次参赛的2002年冬奥会男子平行大回转项目中仅列第19位的他，于2014年索契冬奥会上升至第8名，2018年平昌冬奥会第7名，2022年北京冬奥会则跃居第4名。在主场举办的这届奥运会上，他首次将目光投向了领奖台。菲施纳勒去年3月在瑞士圣莫里茨举行的国际滑雪和单板滑雪联合会（FIS）单板滑雪世界锦标赛平行大回转项目中夺得金牌，并创造了“史上最年长冠军”纪录。菲施纳勒当时表示：“我总是抱着这可能是最后一次的想法参加比赛。”梦想在祖国举办的奥运会上完成华丽“最后一舞”的菲施纳勒说：“除了奥运奖牌，我拿过所有奖牌。我无法放弃站上奥运领奖台的渴望。”墨西哥女子高山滑雪代表萨拉•施莱弗（47岁）也即将第七次参赛。本届赛事之所以特别，是因为她将和儿子拉塞•盖克肖拉（18岁）一同驰骋雪场。这在冬奥会历史上是首次出现母子选手在同一届赛事的同一项目上并肩作战的状况。施莱弗于1998年长野冬奥会时首次踏上奥运舞台，代表美国参赛，2011年宣布退役后，于2014年入籍墨西哥，并从2018年平昌冬奥会开始代表墨西哥出战。历届冬奥会中，最多参赛纪录由日本跳台滑雪运动员葛西纪明（53岁）和德国速度滑冰运动员克劳迪娅•佩希施泰因（53岁）共同保持，为八次。如果菲施纳勒和施莱弗参加2030年法国-阿尔卑斯冬奥会，则将追平他们的纪录。在参加本届冬奥会的韩国选手中，金俊浩（31岁，速度滑冰）是第四次出征，保持着“现役选手最多参赛”纪录。李素妍记者 always99@donga.com