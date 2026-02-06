比印尼更落后的韩国股市，要努力改善不稳定的体质



海外媒体在报道亚洲金融市场时，经常拿来与韩国进行比较的国家是印度尼西亚。虽然将韩国与人均国内生产总值仅为5000美元左右的国家相比较并不合适，但从全球角度来看，这也是情有可原的。韩国和印度尼西亚是1997年亚洲金融危机时接受国际货币基金组织救助的“难兄难弟”。



一旦出现冲击世界金融市场的不利因素，原本处于弱势的两国受到了多大打击备受关注。用最近的话来说，如果要说“挠头的话”，2022年彭博社把韩币和菲律宾比索、泰国铢一起评选为最脆弱货币。其中没有提到印度尼西亚的卢比。



这一次，韩国和印度尼西亚又被捆绑在一起。2日，亚洲股市因“沃什发作”而动荡不安。前美联储理事凯文·沃什被提名为美联储主席候选人后，由于担心他的鹰派倾向（偏好通货紧缩），美元强势的预测进一步加深。继投资者们为购买美元而抛售金、银之后，还想抛售亚洲股票的心理扩散开来。韩国和印度尼西亚股市的动荡程度成为了关注焦点。韩国综合股指（Kospi）较前一交易日下跌5.26%，跌幅大于印尼跌幅（4.88%）。作为韩国竞争对手的台湾和日本股市下跌1%左右，中国和香港股市下跌2%左右。



韩国股市的个人投资者比重较高，为60%-70%。由于他们的短期投资倾向较强，股市更加动荡。最近流动性增加，股市成绩好转，投资者存款突破了100万亿韩元。也就是说，短线倾向较强的投资者投入和抽出的资金规模变大，市场也更容易成为跷跷板。



问题是，随着最近高汇率越来越严重，韩国股市的变动性更加严重。如果韩元贬值，投资者们就会担心汇率损失，纷纷抛售韩国股票，将韩元兑换成美元。也就是说，韩元对美元汇率越是波动，综合股指和科创板股指（KOSDAQ）的变动性就越大。



部分个人投资者将暴跌视为低价收购机会。但如果变动性太强，就难以得到外界的信任。虽然韩国股市市价总额超过德国进入世界前十名，但很少有人认为韩国股市的基础体力进入世界前十名。



要想培养股市不受对外不利因素影响的体力，有必要修改“半导体两大巨头”三星电子和SK海力士的市价总额接近40%的倾斜结构。以目前的这种结构，如果人工智能泡沫成为现实，股市可能会瞬间崩溃。为了让多种基础产业成长，更迫切需要挖掘革新企业并给予支援。



政府也有很多政策需要开发，例如制定可以诱导个人投资者长期分散投资的税金减免优惠等。也有必要培养国民年金等韩国股市的“大手笔”机构投资者。根据专业的运营方针，如果长期分散投资的基金增大，市场动荡时将成为最低的安全阀。现在是改善韩国股市体质的时候了。

