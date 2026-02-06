警方对姜仙佑-金景申请拘捕令……要厉行改革结束公推不正之风



警方5日对涉嫌以地方选举公推为代价授受1亿韩元贿赂的姜仙佑议员和前首尔市议员金景（音）的拘捕令。虽然对两人的司法审判取决于法院，但此次事件并不是在司法领域结束的事情。有力政党对公推捐款往来本身也不能置之不理，而且从收受钱财的国会议员介入公推被曝光来看，情况更加严重。这不得不让人怀疑在6月3日地方选举中各政党的公推能否透明、公正地进行。



金景在2022年地方选举中希望共同民主党公推的首尔市江西区是姜仙佑的选区。金景因多套住宅问题被排除在公推对象之外，但由于曾是公推管理委员的姜仙佑强烈主张公推，所以被单数公推。曾担任党公推管理委员会干事的金炳基议员在听到收受金钱的事实后，仍然置之不理。这无异于本应严格管理公推的负责人反而犯下了非法行为，置之不理。



这已经超越个人的越轨行为，可以说是一个可以彻底摧毁对公推系统本身信任的漏洞。它进而暴露出了国会议员对自己选区地方议员公推行使不正当影响力的结构性弊端。国民力量党内也有朴顺子、河英济前议员涉嫌从2022年地方选举参选人那里以公推为代价收受数千万韩元，去年被判实刑。公推贿赂不是旧时代的恶习，而是不分政党、甚至发生在近在眼前的地方选举的腐败行为。



朝野两党由国会议员担任总管地区党组织的委员长。问题是政党允许议员们利用其地位参与公推。地方选举参选者给相关地区议员拉关系，暗地里提供赞助的惯例并没有消失，这也不无关系。要想杜绝这种勾结，必须建立防止国会议员随意介入的公推审查透明化、彻底客观化的双重、三重装置。



公推腐败是动摇民主主义根基、歪曲选民选择的重大犯罪。以国民的血汗税金每年得到数百亿韩元补贴的政党对此置之不理是玩忽职守的行为。朝野政党应该把此次选举作为根除公推非法行为的改革的起点。必须拿出愿景，摆脱在密室进行的“只属于他们的公推联盟”，剔除掉没有资格的候选人，选拔为选区认真工作的真正人才。

