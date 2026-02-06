明太均和金映宣涉嫌“公推代价金钱交易”案一审被判无罪

因涉嫌在2022年6月国会议员补选和地方选举中以公推为代价进行金钱交易而被拘留起诉的政治掮客明泰均和前国民力量党议员金映宣等人在一审中被判无罪。判决距离2024年12月3日他们被移交法院审判429天。昌原地方法院刑事4庭（庭长法官金仁泽）5日对明太均和金映宣、前未来韩国研究所所长金泰烈、前庆北高灵郡郡守预备候选人裴某、前大邱市议员预备候选人李某等5人进行一审判决，涉嫌违反《政治资金法》的上述5人均被判决无罪。不过，法庭裁定，明太均指示自己的小舅子隐瞒包含各种信息和录音等内容的手机即所谓“黄金手机”等相关证据的嫌疑（教唆隐匿证据）有罪，判处明太均有期徒刑6个月，缓期1年执行。明太均和金映宣涉嫌从2022年8月起到2023年11月为止，先后16次以公推为代价收受8070万韩元，于2024年11月被拘留，同年12月被起诉。检察机关公诉事实表明，与尹锡悦前总统夫妇关系密切的明某在2022年6月举行的庆南昌原义昌国会议员补缺选举中，以让金映宣获得公推为代价，向她索要国会议员年度经费的一半，每月都收取了上缴额。但法庭表示：“从（国会议员补缺选举当时国民力量党）公推管理委员会的会议记录来看，委员们经过讨论，以多数表决决定公推（金映宣），难以认定明某（太均）对公推产生了绝对影响。”法庭还解释称：“明确认定，明某曾担任（金映宣的党员协议会办公室）总管本部长一事，综合明某多次要求金映宣等人偿还债务等情况来看，不能看作是政治资金。”法庭认为，两人的金钱交易只是支付工资和偿还债务的金钱往来，并不是以公推为代价的政治资金。当天，法庭对明太均和金映宣伙同金泰烈，在2022年6月地方选举前夕从当时准备参选的裴某和李某处分别收受1.2亿韩元和2.4亿韩元的嫌疑，宣判5人全部无罪。法庭表示：“首次收受资金的2021年8月是距离2022年6月地方选举还有10个月的时候，各政党都没有进行公推或选举相关的具体准备。”继之前尹锡悦前总统之妻金建希与尹锡悦一起从明太均处无偿接受舆论调查的嫌疑被判无罪后，当天法院判定明太均的相关嫌疑无罪，预计会对尹锡悦违反政治资金法嫌疑案的审判产生影响。宋有根记者、昌原=都永镇记者 big@donga.com、ojin2@donga.com