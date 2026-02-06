特朗普构建“稀土封锁”联盟…夹在中美之间的韩国处境两难

唐纳德•特朗普美国政府于4日（当地时间）正式宣布启动旨在确保关键矿产、以对华牵制为目的的贸易联盟——“资源地缘战略合作论坛”（FORGE）倡议。美国正推动以盟友和友好国家为中心，促成55个国家参与该倡议。该联盟针对垄断全球90%以上稀土精炼的中国，实质上是美国联合盟友和友好国家重组关键矿产生态系统，旨在对华进行经济封锁，预计将引发中方反弹。对韩国而言，持续参与虽有利于稳定获取资源，但也可能面临中国报复性出口管制等风险。美国副总统J•D•万斯当天在华盛顿美国国务院大楼主持关键矿产部长级会议时表示：“今天，特朗普政府提出了一项具体机制，旨在使全球关键矿产市场回归更健康、更具竞争力的状态。”美国国务卿马可•卢比奥也表示：“我们已经变得完全依赖于某个控制矿产供应链的实体。”两人均明确指出“资源地缘战略合作论坛”倡议的宗旨和目标旨在针对中国对稀土的控制。此前在2日，特朗普政府还宣布了一项名为“金库计划”（Project Vault）的、旨在为国内产业储备关键矿产的计划。万斯副总统和卢比奥国务卿当天特别敦促受邀国家尽快加入该计划。曾担任“资源地缘战略合作论坛”前身“关键矿产安全伙伴关系（MSP）”主席国的韩国，预计将在6月前暂时担任“资源地缘战略合作论坛”倡议的主席国。韩国外交部表示：“计划扩大与七国集团、‘资源地缘战略合作论坛’成员国及主要关键矿产保有国的合作，积极推动全球关键矿产供应链的稳定与多元化。”然而，韩国尚未签署美国趁此次会议之机提议的有关关键矿产供应链安全的谅解备忘录（MOU）。韩国政府高层相关人士表示：“仍在审议中，不得不考虑与中国的关系。”这意味着，在特朗普政府为降低对稀土等关键矿产的中国依赖度、以盟友为中心重组关键矿产供应链之际，参与其中可能会刺激中国。华盛顿=申振宇 常驻记者、李润泰记者 niceshin@donga.com、oldsport@donga.com