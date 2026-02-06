钢琴家任奫灿：“推出《哥德堡变奏曲》实况专辑，深感荣幸”

“这让我联想到一个人所经历的人生旅程。”对年轻钢琴家任奫灿（22岁）而言，约翰•塞巴斯蒂安•巴赫（1685∼1750年）的《哥德堡变奏曲》是他一直梦想着终有一日要面对的曲目。2022年在美国范•克莱本国际钢琴比赛中以18岁最小年龄夺冠时，他曾表示：“一定要在独奏会上演奏《哥德堡变奏曲》。”去年4月25日，他通过在美国纽约卡内基音乐厅举行的独奏会，最终实现了长久以来的夙愿。6日，任奫灿发行了收录该场独奏会实况的专辑《巴赫：哥德堡变奏曲》。他在近期书面采访中表示：“这首乐曲以咏叹调开始，奏出三十段富有人情味的乐章，最后再现咏叹调的结构，让我联想到人生。感觉‘这正是演奏这首曲子的时机’到来了。”任奫灿与这首曲子的缘分可追溯至童年。他八岁时，在被誉为最佳巴赫演奏者的钢琴家格伦•古尔德（1932∼1982年）的唱片套装中首次接触到这首音乐。他说：“在赞叹其宏伟与优美之后，这部作品便一直留存在我心中。”巧合的是，古尔德同样是在22岁时录制了这部作品。创作于1741年的《哥德堡变奏曲》虽已诞生超过300年，但由于需要兼具情感与技巧的深度，仍被视为经验丰富的钢琴家们也难以逾越的高峰。任奫灿表示：“能将这首音乐录制成专辑，而且还是卡内基音乐厅演出实况，对钢琴家而言是莫大的荣幸。”“我不太倾向于将《哥德堡变奏曲》无休止地诠释得过分严肃。我认为这首曲子最富有人情味，充满了戏谑与幽默。同时，我也认为它是情感从内心深处自然流露的乐曲。”任奫灿去年3月举办了一场游击独奏会，并将全部收益（1亿韩元）捐赠给了患病儿童。对此他表示：“我认为只是做了该做的事。我的心早已完全被音乐填满，除此之外的任何东西都属过分。”那么，接下来他想挑战的曲目是什么呢？任奫灿说：“想挑战的太多，难以尽述。”但他也给出了充满热情的回答：“几天前我梦见自己开了场独奏会，记得上半场演奏了勋伯格的《三首钢琴小品》、巴赫的《第六号帕蒂塔》，下半场演奏了贝多芬的《迪亚贝利变奏曲》。”任奫灿2024年发行的《肖邦：练习曲》专辑去年在英国BBC音乐杂志奖中获得三项大奖，其成就在国际上持续获得认可。此次专辑仅凭预售便已在韩国达成“金唱片”（销量超5000张）销量。当被问及此类“音乐成就”时，他给出了平淡的回答。“或许每天追寻音乐才是真谛。相信并追随内心的声音似乎最为重要。”史智媛记者 4g1@donga.com