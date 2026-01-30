面对主导对朝防御“同盟检验台”的韩国军队



美国国防部（战争部）主管政策的副部长科尔比最近访韩时虽然吹捧韩国是“模范同盟国”，但他传递的信息实际上更接近于“同盟账单”。



科尔比在美国国防部排名第三，他多次向韩国外交安保负责人强调，韩国应加强自身国防力量，主导韩半岛的防卫。正如在科尔比访韩之前特朗普政府公布的新国防战略报告所指出的那样，韩国应该承担防御朝鲜的首要责任。韩国军方人士分析称：“说是‘主导’，实际上是在要求韩国增加更多国防费用，全权负责对朝常规防御。”科尔比是特朗普的“安保策士”、新国防战略的核心设计者，以他的访韩为契机，驻韩美军的作用从防御朝鲜转变为牵制中国，迎来73周年的韩美同盟迎来重大转折点。



科尔比的表态可以解读为，驻韩美军可能会以适合牵制中国的海军和空军为主进行重组。部分人还提出撤回汉江以北唯一的美军战斗部队第210火力旅等地面战斗力的方案。也就是说，在向韩国军队转嫁对朝常规防御的情况下，没有了在军事分界线附近的最前方维持大规模美军战斗力的名分和实效性。还有分析认为，为了牵制中国，美国本土循环部署到驻韩美军的前锋旅有可能转移到日本或关岛等地。



如果这种情况成为现实，很有可能给朝鲜带来错误信号。朝鲜可能会误认为，驻韩美军的重组、战时作战指挥权的加速移交、美国的战略重心移动等相衔接的“连锁反应”是韩美同盟遏制力的减弱。如果朝鲜把科尔比的表态解释为“韩半岛有事时美国介入意志的倒退”，有可能助长其对韩挑衅的诱惑。



这就是政府和军队比任何时候都更应该全力加强应对态势和自强力的原因。当务之急是通过“韩国型三轴体系”的早期战斗力化，具备独自应对朝核的能力。分秒必争的探测、追踪和防御、打击朝鲜核导弹的体系的完善，是坚定的对朝遏制力核心中的核心。为此，需要充分持续的国防费投资和超越理念及政派的朝核应对政策的一贯性。



结合人工智能和无人机等尖端技术的部队、战斗力结构的全面重新设计也要跟上。在西北岛屿和非军事区等最前方接敌地区，应该尽快构建尖端无人监视体系和即时响应打击系统联动的高度应对体系。同时，不能再固守以兵力为中心的战争模式。应该通过精密打击、远程火力、无人战斗体系等尽快填补“兵力断崖”造成的战斗力空白，加倍努力划时代地提升对朝不对称力量。



坚决应对意志的重要性也不能忽视。面对朝鲜的挑衅，如果军方因政治判断等迟疑不决，对朝威慑的可信度将受损，朝鲜无疑会更大胆地策划军事冒险。韩国军方人士强调：“应该调整作战应对态势，让朝鲜产生挑衅后立即遭到数倍报复的算计和恐惧感。”



特朗普政府发表新国防战略报告和科尔比访韩提醒我们，韩美同盟不是“免费保险”，而是以能力为基础的合约。面对主导对朝防御的“同盟检验台”，韩国军队的至高课题是尽快确保自强。以自尊心为先导的不成熟的自主国防论无异于赌上安保的赌博。

