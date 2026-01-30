特朗普剑指伊朗领导层，“比委内瑞拉行动时更大的舰队正在前往”

美国总统特朗普在中东部署了比赶委内瑞拉总统马杜罗下台行动时更大规模的军事力量，再次向伊朗施压，要求伊朗立即弃核。美国有线电视新闻网（CNN）28日报道称，特朗普正在考虑空袭伊朗最高领导人哈梅内伊等伊朗领导层和核设施的方案。特朗普28日通过“真实社交”表示：“以伟大的‘亚伯拉罕·林肯’航空母舰为首的巨大舰队正在驶向伊朗。比派往委内瑞拉的规模还要大。”他还说：“美军舰队已经做好必要时迅速、暴力地执行任务的准备。迅速回到谈判桌前，达成公正、公平的‘禁止核武器’协议吧。时间快到了。”● 特朗普加大伊朗弃核施压至最高潮特朗普去年6月与以色列一起对伊朗进行了大规模空袭。在当时被称为“12日战争”的武装冲突过程中，美军动用B-2隐形轰炸机和掩体炸弹摧毁了伊朗核设施。特朗普还声称：“他们（伊朗）没有达成协议，就有了大规模破坏，下次攻击将更加严重。”美国国务卿鲁比奥当天出席联邦参议院听证会，强调从去年12月28日开始一直持续到最近的伊朗反政府示威与以往不同。他预测说：“反政府示威者的核心不满——经济崩溃不可能得到解决，因此示威今后将再次点燃。”他还表示，针对伊朗政府的挑衅征兆，需要“先发制人的防御”，强调在中东部署美军航母编队的必要性。他还表示：“必须防范伊朗攻击3万至4万名美军驻扎的地方。”最近，美国正在伊朗附近集结海军和空军力量。据路透社、英国广播公司（BBC）等媒体报道，部署在印度太平洋地区的“亚伯拉罕·林肯”号核动力航母编队已经进入海湾海域。据悉，航母战斗群中包括可躲避敌人雷达网的最新型隐形战斗机F-35C等约70架舰载机、3艘搭载战斧巡航导弹的驱逐舰、核动力潜艇等。空军战斗力也在加强。F-15战斗机、空中加油机编队也已抵达中东。据飞机追踪网站“飞行雷达24”透露，在伊朗领空附近观测到了P-8“海神”海上巡逻机和各种无人机的活动。英国王家三军研究所军事科学理事马修·萨维尔分析称，“从目前的战斗力态势来看，除了埋藏最深的设施外，美国几乎可以打击伊朗境内所有目标”。● 美国有线电视新闻网：“正在考虑攻击哈梅内伊等伊朗领导层”美国有线电视新闻网援引熟悉特朗普政府情况的消息人士的话报道说：“关于限制伊朗核计划和弹道导弹的讨论没有取得进展，特朗普正在考虑对伊朗指挥部、杀害示威者的负责人、核设施等进行大规模攻击。”不过，英国广播公司预测，哈梅内伊等伊朗领导层大幅加强了人身安全保护，斩首行动等比“12日战争”当时更加困难。萨维尔预测：“虽然可以看到伊朗政权迎来最后阶段的过程，但这个过程可能需要数月或数年时间。”伊朗政府当天向美国表示，“已做好强力应对侵略的准备”，但表示可以参加核谈判。伊朗外交部长阿拉格奇在社交媒体上写道：“伊朗一直欢迎互利、公正、平等的核谈判。”但预计伊朗政府很难接受美国要求的停止铀浓缩活动。因为伊朗政府一直将本国核计划宣传为抵抗西方的象征，在这种情况下，放弃核计划有可能导致丧失政权基础。以色列国家安全研究所研究委员丹尼·希特里诺维茨27日在接受《华尔街日报》采访时预测说：“伊朗最高领导人不会让妥协触及政权的基础。伊朗不会放弃铀浓缩。”巴黎=常驻记者刘根亨、张恩智记者 noel@donga.com、jej@donga.com