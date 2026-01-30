美国心脏地带绽放的“李健熙收藏展”…勒特尼克等政商界巨头齐集

28日（当地时间）美国华盛顿史密森尼艺术工业馆。寒潮中，下午5时许，三星电子会长李在镕一家及三星社长团现身。此行是为出席已故三星前会长李健熙的捐赠品构成的“李健熙收藏展”首次海外巡展——“韩国的瑰宝：收藏、珍视、分享”闭幕前夕举行的庆祝晚宴。这是自1993年宣布“新经营”的三星法兰克福宣言以来，三星会长一家与社长团首次在海外齐聚一堂。当天活动现场，成为了向世界介绍韩国艺术、同时巩固全球商业网络的“民间外交场合”。美国商务部长霍华德•勒特尼克等约250名政商界人士齐聚于此。● “守护韩国文化遗产，三星意志坚定”李在镕会长在致辞中强调：“能在美国首都华盛顿呈现此次展览，倍感荣幸”，“相信此次活动将成为使美国和韩国民众更加亲近的契机。”他接着表示：“三星创始人李秉喆会长和李健熙前会长，都怀有必须守护韩国文化遗产的坚定意志”，“Leeum美术馆名誉馆长洪罗喜理事长则从古代文物到近现代作品，拓展并丰富了收藏的范围。”此番话强调了三星家族世代致力于韩国文化遗产保护，最终促成了此次收藏展的举办。当天，他还向出席活动的4名朝鲜战争美国参战老兵表示：“若没有美国参战老兵的牺牲，韩国不可能有今日的繁荣”，并致以感谢。此次活动，三星一家及涵盖韩国与美国的政商界人士大批出席。身着韩服的洪罗喜前馆长与女儿李叙显（三星物产社长）、女婿金载烈（三星全球研究所社长）等一同前往活动现场。李富真（新罗酒店社长）则挽着儿子的手臂同行。美方出席者包括勒特尼克部长，以及劳工部长洛里•查韦斯-德里默、白宫科技政策办公室主任迈克尔•克拉齐奥斯等特朗普政府人士。代表美国政界的众多人士也大批出席。执政的共和党方面，资深议员、三星电子工厂所在的得克萨斯州参议员泰德•克鲁兹，南卡罗来纳州参议员蒂姆•斯科特等出席。民主党方面，首位韩裔联邦参议员安迪•金，参议员克里斯•昆斯等出席。斯科特参议员表示：“此次巡展有力地提醒我们，持续的美韩同盟不仅建立在经济纽带之上，也建立在连接我们所有人的故事和共同价值观之上。”金参议员表示：“美国与韩国之间的紧密团结，得益于三星等企业的投资和两国的合作，正日益巩固”，“很高兴全国的美国民众能够观赏到三星家族带来此地的珍藏品。”韩美商界方面，现代汽车集团会长郑义宣、康宁公司会长温德尔•威克斯、雅虎联合创始人杨致远、应用材料公司首席执行官加里•迪克森、旗舰先锋公司首席执行官努巴•阿菲扬等出席。鉴于特朗普总统最近宣布将把对韩国的互惠关税和汽车品类关税从15%上调至25%，当天勒特尼克部长与李在镕会长、郑义宣会长会面的事实本身便引人注目。据悉，勒特尼克部长在当天祝词中阐明了韩国对美国投资的重要性。● 李健熙收藏展将续展至芝加哥、伦敦去年11月15日在史密森尼国立亚洲艺术博物馆开幕的李健熙收藏展特展，以郑敾的《仁王霁色图》、三国时代《金铜菩萨三尊立像》、高丽青瓷等代表韩国文化的7件国宝和15件宝物为主的国立中央博物馆藏品构成主体。此外，还一并介绍了朴生光、李应鲁、朴寿根、金焕基等24件韩国近现代美术作品。李健熙收藏展开幕仅一个月，便吸引了1.5万名观众，比同等规模特展观众数多出25%。预计至下月1日闭幕，累计观众数将达6.5万人次。此次展览行程结束后，将巡展至芝加哥艺术博物馆（3月7日至7月5日）和英国伦敦大英博物馆（9月10日至2027年1月10日）。华盛顿=申振宇 常驻记者、金敏记者 niceshin@donga.com、kimmin@donga.com