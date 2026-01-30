深陷转会传闻的金玟哉前所属延世大学称“已收到FIFA收取联合机制补偿款准备要求”

德国足球甲级联赛豪门球队拜仁慕尼黑队的后卫金玟哉（30岁•照片）是否会穿上英格兰足球超级联赛切尔西队的球衣？2023年离开意大利足球甲级联赛那不勒斯队、加盟德甲顶级豪门拜仁慕尼黑队的金玟哉，近期深陷转会传闻。本月欧洲足球转会市场开启后，德国专业足球媒体纷纷预测，金玟哉有可能转会至英格兰、意大利、土耳其等其他欧洲联赛的球队。被提及为潜在下家的球队是切尔西。德国《图片报》的记者克里斯蒂安•福尔克25日在其社交媒体上写道：“切尔西对引进金玟哉表现出兴趣。”金玟哉在效力那不勒斯的2022-2023赛季，带领球队时隔33年重登联赛冠军宝座，并当选为意甲“年度最佳后卫”。以此为基础，他成功转会至拜仁慕尼黑，但因频繁伤病和起伏不定的竞技状态，在主力竞争中遇到困难。2025-2026赛季，他主要作为轮换阵容成员出场。专门报道拜仁慕尼黑消息的媒体《CF拜仁内幕》”称：“切尔西确实向拜仁慕尼黑询问过金玟哉的情况”，“如果金玟哉为获得更多出场时间而要求转会，拜仁慕尼黑有意进行谈判。”在此情况下，据确认，金玟哉的前所属球队延世大学已着手准备收取其转会切尔西时产生的联合机制补偿款。延世大学一位高层相关人士29日在本报电话采访中表示：“负责国际足联（FIFA）联合机制补偿款业务的代理机构联系我们，称金玟哉可能转会切尔西，请我们准备相关文件。”他补充道：“在转会宣布前就接到准备联合机制补偿款的通知，这是很罕见的。考虑到这是来自统管全球转会市场业务机构的请求，我们认为可信度很高，正在准备文件。”联合机制补偿款是根据国际足联规定，职业球员转会时，其转会费的5%将分配给该球员12岁至23岁期间所效力的学校或俱乐部的款项。金玟哉作为2015级学生进入延世大学，在足球部踢了一年球后退学。此后，他经过实业球队韩国水力原子力，于2017年在韩国足球甲级联赛全北现代队开启了职业生涯。延世大学在金玟哉于2021年转会费内巴切（土耳其）、2022年转会那不勒斯身价提升时，也收到了联合机制补偿款，并将其用作足球部发展基金。金倍仲记者、金正勋记者 wanted@donga.com、hun@donga.com