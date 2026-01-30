张东赫最终将韩东勋除了名……重蹈尹锡悦“独断专行”前辙的国民力量党



国民力量党29日将前代表韩东勋除名。国民力量党当天表示，现任代表张东赫等9名领导层人士参加表决，以7人赞成、1人反对、1人弃权作出了上述决定。这距离该党伦理委员会以韩东勋的家人2024年9月至11月在党员匿名留言板上集中上传诽谤尹锡悦前总统夫妇的文章为由表决除名仅过了14天。以尹锡悦执政的2022年时任党代表李俊锡事实上被赶下台起，到目前为止，党代表和紧急对策委员长已经更换9次，这次则是将前代表除名。



当天的除名是在包括初选再选议员小组和重量级人物在内的党内有人指出“除名就过分了”的情况下进行的。当然，在留言板争议发生一年多来，韩东勋连是否属实都没有公开，一直装作自己没有错的样子，对此负有首要责任。韩东勋批评伦理委员会没有听取自己的解释，但又没有申请再审，其实是自行放弃了分辨是非的机会。



但是，张东赫本人也曾在韩东勋体制下担任最高委员的2024年表示：“如果在匿名留言板上连这种程度的（批评）都不能上传的话，为什么要设立匿名留言板呢？”但事到如今，却以“损害党的名誉”为由予以除名，不得不让人怀疑此举是否具有说服力。



更何况，国民力量党从未对试图通过“深夜闪电行动”将竞选产生的总统候选人金文洙替换为前国务总理韩德洙的“阴谋剧”给予任何惩罚。去年，党务监查委员会以“不能正当化的非法行为”为由，要求主导交替的时任紧急对策委员长权宁世和选举管理委员会委员长李亮寿停止党员权3年。伦理委员会却在没有惩戒的情况下替他免了罪。太没有平衡性。



韩东勋被除名的三天前，伦理委员会对一直批评张东赫的亲韩派前最高委员金钟赫下达了劝退处分。他们认为“强迫所有人发出同样的声音是法西斯主义”是侮辱性的，还提出了“不能攻击党员自由意志的总和——代表”的理论。这不得不说是要把党代表打造成批判禁地的诡辩。



这让人想起了对批评充耳不闻、自以为是的运营国政的尹锡悦的行为。尹锡悦指责执政党内部要求解决夫人金建希风险是背叛行为。结果，他的周围只剩下盲目追随或一贯“不闻不问式沉默”的参谋和议员，出现了与时代相悖的戒严结果。



张东赫提出了此前在韩国政治史上几乎没有听到的党性，即对党的忠诚。应该反思一下，是不是这种看法造就了最近不允许对自己进行批评的状况。目前，反对弹劾尹锡悦者占据了国民力量党领导层的主要职务，张东赫的亲信们公然对持不同意见的议员们说“说话小心点”。不允许自由讨论、批评、意见分歧的政党是否具备谈论自由民主的资格，这是个疑问。

