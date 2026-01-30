电影《一战再战》票房遇冷却获奥斯卡青睐

若去年对海外电影颇为关注，人们很可能至少一次听闻过关于这部作品的争议。这是一部票房失利却赢得影评界盛赞的电影——保罗•托马斯•安德森执导的《一战再战》。该片在22日（当地时间）公布的美国奥斯卡（学院奖）最终提名名单中，竟入围13个奖项。为何其票房与评价如此两极分化？《一战再战》仅制作成本就至少投入了1.3亿美元（约合1880亿韩元），在好莱坞也属大片级别。若要达到收支平衡，需收获超过3亿美元票房，但据悉其全球收入仅止步于2亿美元。从商业角度而言，这是巨额亏损。票房失利的主要原因被归咎于安德森导演强烈的“作者电影色彩”。他是一位以《不羁夜》（1997年）、《私恋失调》（2002年）等影片闻名的艺术电影导演。尽管《一战再战》是他最贴近大众的作品，但有解读认为，对于期望从大片中获得明确娱乐性的观众而言，其吸引力仍显不足。然而，也有相当多的意见认为，这种“模糊性”正是该片的价值所在。从大体框架看，该片拥有“为拯救陷入危机的女儿而奋力挣扎的父亲”这一熟悉情节。但影片以反政府团体出身的鲍勃•弗格森（莱昂纳多•迪卡普里奥饰）为主角，探讨了移民歧视和暴力示威的样态。并通过与其对立的斯蒂芬•J•洛克佐（西恩•潘饰），揭示了白人至上主义者的真实面目，巧妙地描绘了特朗普时代的美国社会图景。美国娱乐媒体《综艺》也评价道：“这部电影对激进的政治和文化堕落进行了尖锐的讽刺”，“是一部承载了直白政治信息的挑衅性作品，展现了本届奥斯卡颁奖礼所蕴含的挑衅性一面。”即便在当地，《一战再战》也被视为本届奥斯卡角逐中最领先的作品。在被誉为奥斯卡颁奖礼前哨战的第83届金球奖颁奖礼上，该片获得了音乐/喜剧类的最佳影片、最佳导演、最佳剧本、最佳女配角等奖项。在第31届评论家选择奖颁奖礼上，该片也独揽了最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本等核心奖项。在3月15日举行的第98届奥斯卡金像奖颁奖礼上，《一战再战》能否再次展现惊人实力？不过，其面临的竞争作品也非同小可。那就是《罪孽者》。因以类型片手法呈现美国黑人历史而广受好评的《罪孽者》，获得了奥斯卡16个奖项的提名，创下了历届最多提名记录。该片还创下了过去15年间北美票房最高（约合4000亿韩元）的真人原创电影纪录。全球收入也超过了3亿美元。仅从票房成绩看，似乎比《一战再战》更胜一筹。金泰彦记者 beborn@donga.com