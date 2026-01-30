美国：“在韩国国会批准之前不会达成贸易协议”……李在明：“沉着应对”

美国财政部长贝森特当地时间28日表示：“韩国国会尚未批准贸易协议。在他们批准之前，不会与韩国达成贸易协议。”意思是说，在韩国国会没有批准对美投资特别法之前，美国对韩国重新征收25%对等关税的方针没有改变，继续对韩国采取强硬态度。韩国产业通商部长金正官当地时间29日会见美国商务部长卢特尼克等，韩美之间将正式进行关税追加协商。据悉，韩国总统李在明向谈判团下达了“冷静、平静应对”的指示，韩国政府内部也有人担心，如果事态长期化，将对核动力潜艇、修改《韩美原子能协定》等非关税领域产生负面影响。● 贝森特：“提高关税有助于情况取得进展”贝森特当天在接受CNBC采访时表示：“我认为，（特朗普提高关税的决定）有助于推动局势取得进展。”继前一天美国贸易代表格里尔表示“韩国对自己决定履行的部分没有取得任何进展”后，关税谈判的关键人物接连表明了对韩国的强硬立场。曾是韩美关税谈判主轴的卢特尼克当天出席在美国华盛顿举行的“李健熙收藏”庆典秀，但没有就关税等悬案发表公开言论。结束加拿大日程开始访问美国的金正官计划在当地时间29日下午会见美方的对等伙伴卢特尼克。金正官表示：“对于韩国国内的立法推进情况，我们会好好说明，以免产生误会。对于与美国的合作、投资，韩国政府（的立场）没有变化，所以会如实说明这些内容。”产业部通商交涉本部长吕翰九也于29日晚前往华盛顿。他计划会见格里尔，讨论数字、平台及农产品限制等韩国非关税壁垒的相关问题。预计美国将要求韩国政府消除农产品非关税壁垒，对美国数码企业给予公平待遇。● “担心对核潜艇、《原子能协定》产生负面影响”政府的基调是冷静应对美国的强硬立场。外交部长赵显29日在首尔中区韩国新闻中心举行的宽勋讨论会上表示：“难以把（美国重新征收关税的方针）看作撕毁协议。今后我们只要向美方好好说明就可以了。”韩国政府官员表示：“美方有可能指出，与日本相比，韩国的投资进展太慢，因此正在准备应对战略。”不过也有人担心，由于美国没有收回强硬立场，如果事态长期化，风波可能会扩大。他们认为，这将对包括韩国引进核潜艇、扩大核浓缩和核废燃料再处理权限等安保悬案在内的韩美联合清单产生全面影响。韩国政府高层人士指出：“安保磋商和关税磋商是一起进行的，因此一方搁浅和崩溃会给另一方带来负面影响。应该创造让磋商良性循环的状况。”另一政府核心人士也表示：“既然美方提到了提高关税，也不能完全无视该问题对安保磋商产生的影响。”政府内部也出现了指责对美关税磋商过程出现管理问题的声音。特朗普政府把与美韩关税协议作为最大成果，韩国政府内部也应该设立控制塔考虑对整个韩美关系产生的影响，但关税磋商达成后交给各部门，未能及时应对。韩国政府一高层负责人表示：“美国方面不断积累（不满）。不是一两种情况，而是多种情况。在履行关税磋商的过程中，管理体系崩溃，今后应该好好分析。”尹多彬记者、华盛顿=常驻记者申晋宇 empty@donga.com、niceshin@donga.com