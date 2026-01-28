旧金山巨人队引进“防守高手” 李政厚或从中外野手改任右外野手

截至去年一直担任中外野手的“风之孙”李政厚（28岁•旧金山巨人队），在2026赛季很可能改为担任右外野手。原因是以中外野防守闻名的小哈里森•贝德（32岁）加入了旧金山巨人队。27日据MLB.com等媒体报道，旧金山巨人队与自由球员贝德签订了为期两年、总值2050万美元（约合296亿韩元）的合同。根据MLB统计网站“FanGraphs”的数据，李政厚去年在中外野位置上的OAA（出局制造值高于平均值）为-5。这意味着他错过了平均水平中外野手本应接住的5个球。在去年场均出战5局以上的中外野手中，李政厚的这项数据是最差的。相反，贝德自2021年赢得国联金手套奖以来，截至去年的5年间，在中外野累计OAA为+39。这是同期MLB全体球员中排名第二的防守能力。贝德在进攻方面也迎来了“生涯最佳”赛季，将截至2024年生涯平均0.242的打击率提升至去年的0.277。李政厚改为担任右外野手并不完全是坏事。因为他的臂力强劲，去年在MLB中外野手中并列第4，贡献了7次助杀。美国体育专业媒体《The Athletic》也报道称：“旧金山巨人队认为臂力强的李政厚改任右外野手时，其防守能力将得到最大化。”李政厚在韩国职业棒球联赛效力于Nexen、Kiwoom队时期，也有过188场比赛担任右外野手的经验。李政厚的榜样“安打机器”铃木一朗（53岁•已退役）的位置也是右外野手。李素妍记者 always99@donga.com