韩国国会也遭特朗普关税打击，不要给贸易施压提供借口



美国总统特朗普27日对韩国表示，“汽车、木材、医药品的关税和其他所有对等关税将上调至25%。”意思是说，将单方面提高通过去年韩美首脑达成的关税协议降至15%的关税。特朗普称“韩国立法部门（议会）没有将贸易协议立法化”，对韩国国会立法程序迟延提出质疑。



特朗普提出不满的对美投资特别法，是韩国履行与美国谈判中以降低关税为代价提出的3500亿美元对美投资的制度性措施。该法案是去年11月提出的。美国也相应地将韩国产汽车等的关税追溯下调至15%。目前法案还停留在国会。



韩美关税协议中有在该法案提出时追溯下调关税的规定。但立法何时为止则没有时限。据悉，此前美方也没有就立法程序迟延提出过实务抗议。尽管如此，特朗普突然通过自己的社交媒体单方面通报提高关税。



特朗普没有透露上调关税的时间。如果美国再次提高汽车关税，现代汽车和起亚汽车预计每年将承担8万亿韩元左右的追加费用。汽车出口萎缩可能会给经济复苏泼冷水。特朗普政府甚至威胁对韩国最大出口产品半导体的追加关税。最坏的情况是，半导体和汽车等韩国出口前两位的产品都将面临来自美国的关税上调炸弹。政府和国会应该竭尽全力防止关税危险成为现实。



执政党就对美投资特别法立法程序解释说：“去年12月通过租税审议，今年1月通过人事听证会，没有时间审议。经过深思熟虑期后，当然会进行审议。”在汇率不稳定的情况下，韩美两国有必要就对美投资履行时间等问题进行协商。但是，既然首脑间在大框架下达成了关税协议，如果韩国国会让人觉得似乎是在拖延时间，就会给美国追加报复提供借口。



据悉，韩国政府事先没有接到特朗普宣布上调对等关税的正式通知。有必要分析关税协议达成后在后续程序管理和掌握华盛顿动向方面是否存在疏忽。如果朝野就立法延迟问题展开责任攻防战，国论就会分裂，协商能力也会减弱。特朗普将于11月举行中期选举。政府和国会不应该给美国提供不必要的贸易施压借口。

