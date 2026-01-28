“15%→25%”一旦成为现实，现代汽车和起亚汽车每年将蒸发4万亿韩元，医药品出口将也遭殃

美国总统特朗普27日在自己的社交平台发文宣称把对韩国的关税率上调至25%后，韩国产业界陷入了混乱。去年12月正式宣布下调对美关税率后，大部分企业已经制定了以今年对美关税率为15%为基准的经营计划。实际上，如果追加适用10%的关税率，企业将再次陷入调整韩国国内生产量等不确定性之中。财界中“政府应该尽快与美国进行追加谈判，消除混乱”的呼声越来越高。● 汽车有可能遭受直接打击，“担心追加负担高达三四万亿韩元”对27日的“特朗普社交媒体发文”感到最惊讶的是现代汽车集团。现代汽车集团从去年4月征收25%的相互关税后，到12月关税率下降到15%，在美国市场经历了约7个月的苦战。现代汽车和起亚在去年第三季度（7月-9月）公布业绩时曾表示，仅在直接受到25%关税影响的第三季度，两家公司合计追加了3万亿韩元的费用。投资业界认为，如果汽车对美国的关税率再次上升到25%，现代汽车的追加负担将达到3万亿至4万亿韩元。达奥尔投资证券表示，如果关税上调，两家公司将承担4.4万亿韩元的追加费用。NICE信用评价通过去年发行的《汽车产业展望》报告预测，如果现代汽车集团在15%的关税率中适用25%的关税率，将追加负担3.1万亿韩元。投资业界共同预测，即使在美国市场最大限度地遏制价格，防止销售额减少，营业利润也会减少20%以上。现代汽车集团目前还没有采取具体的应对措施。现代汽车集团会长郑义宣和副会长张在勋为了支援加拿大新一代潜水艇订单事业，已经出国去了加拿大。现代汽车人士表示：“正在关注情况会如何发展。”● 药品也沾火燃烧……“请寻找对策”随着特朗普将汽车和医药品作为上调关税的产品，生物行业也亮起了红灯。三星生物制剂和Celltrion等最近为了减少关税风险，收购了美国当地工厂，但生产量却远远低于韩国。以三星生物制剂为例，韩国工厂的生产规模为78.4万升，但美国工厂的生产规模仅为6万升。业界表示不满说：“美国的投资是按照投资要求，关税是按关税来缴纳。”目前，欧洲和日本的医药品关税最多为15%，因此，如果只对韩国征收25%的关税，韩国在价格方面将处于非常不利的地位。家电业界认为，如果韩国的对美关税率再上调10%，将不可避免地调整生产量，例如将供应网送往韩国以外。二次电池行业在北美地区拥有生产据点，虽然直接的关税影响较小，但如果汽车对美出口减少，可能会同时受到打击。经济界担心，如果实际关税率上升，对韩国经济本身的打击不会小。资本市场研究院预测，如果去年美国对韩国进口商品适用25%的关税，韩国的实际国内生产总值将下降约1%。美国花旗银行也预测：“如果美国对韩国产汽车、半导体、零部件等征收25%的关税，韩国的实际国内生产总值将减少0.2%。”韩国企业一致认为，需要尽快采取应对措施。财界人士表示：“在无法确认美国是否会提高实际关税的情况下，夹杂着各种市场内的传闻，混乱正在扩大。政府要迅速掌握事实，最大限度地减少不确定性。”李元周记者、崔智媛记者 takeoff@donga.com、jwchoi@donga.com