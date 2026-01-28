“下单两天即送达”…人形机器人租赁时代开启

● 通过在线平台可按日租赁这台机器人是通过中国一家机器人租赁专业平台租借的。在手机上登录该公司应用程序，可以选择机器狗、熊猫形态机器人、人形机器人等多种机型。输入想要的日期和配送地址并支付后，最快两天内即可送达。配送时随行的专业技术人员会向客户说明机器人操作方法，并在机器人工作时协助处理突发状况。当天租借的产品是中国企业智元机器人的“灵犀X2”。除了挥手、握手、头顶比心等基本动作外，还包含4个配合歌曲跳舞约1分钟的预设舞蹈动作。基本操作通过操纵杆或手机应用程序完成。用户不仅能观赏机器人，更能亲自操控尝试各种动作，这是租赁机器人的一大优点。简单学习使用方法后，很快就能下达简单的动作和指令。与机器人一同乘坐电梯前往其他楼层、往返办公室也并非难事。机器人搭载人工智能功能，可通过语音与人类交流。它自我介绍为“硅基制造的新一代AI明星”。对于“你是男性还是女性？”的提问，它机智地回答：“我是机器人。”当询问当前韩国总统是谁时，它准确回答：“是2025年6月就任的第21届总统李在明。”当请求拥抱时，它会做出微笑的眼神动作并张开双臂，让人窥见伴侣机器人的可能性。租赁价格为每天3599元人民币（约75万韩元）。若租赁30天，则每天费用降至1499元（约31万韩元）。与机器人实际售价9.8万元（约2000万韩元）相比虽属低价，但对个人租用而言仍是负担较重的金额。机器狗型号相对便宜，为每天399至499元（约8.3万至10.4万韩元）。● 春节前夕企业订单激增总部位于上海的机器人专业租赁平台“擎天租”于去年12月底开始服务。该公司由机器人初创企业智元机器人和飞阔科技有限公司共同创立。此前虽也有个人或小型企业在一般电子商务平台销售或租赁机器人，但自建平台开展机器人租赁业务尚属首次。公司首席营销官（CMO）李可为解释了推出服务的原因：“从去年初开始，中国掀起了机器人热潮，但实际亲身体验过的人并不多。”目前使用服务的主要客户群体是企业。大多是为了公司内部员工活动，或商场为举办客户活动而租借。特别是下个月春节前夕，订单纷至沓来。因为许多企业计划在开工仪式或员工激励活动中使用机器人。李首席营销官表示：“平台开放后，平均每天收到100多份订单”，“我们不仅单纯出租机器人，还提供运用机器人的活动策划方案。”在中国，线下门店也可租赁机器人。去年在广东省深圳市开业的“6S机器人卖场”提供销售到租赁的一站式服务。6S是在汽车行业原有的销售、零配件、服务、信息反馈等4S概念基础上，增加了租赁和定制服务。据中国媒体报道，该卖场入驻了20多个机器人品牌，人形机器人租赁价格约为8000元（约170万韩元）。对于四足机器狗，还提供恐龙、小马驹、狮子等形态的定制服务。● 中国人形机器人租赁市场规模今年有望达百亿元去年中国人形机器人租赁市场规模约为10亿元（约2100亿韩元）。专家预测今年将快速增长至至少100亿元（约2.1万亿韩元）。江苏商业银行研究员武泽伟表示：“如果说初期的机器人市场处于‘引发好奇的展示’阶段，那么现在正快速向‘实质性服务’阶段移动。”随着去年中国机器人企业松延动力推出万元级别的人形机器人“小布米（Bumi）”等，机器人价格正在下降。但与汽车不同，目前普通家庭直接购买机器人使用，其用途仍较有限，维护成本也较高。擎天租的李首席营销官预测：“在3至5年后，机器人能够承担家务、育儿等工作之前，租赁市场将比购买市场增长更快。”根据中国工业和信息化部的数据，去年中国生产人形机器人整机的企业达140家，这些企业一年推出的产品数量约330款。去年春节联欢晚会上宇树科技的“H1”展示集体舞蹈后，对人形机器人的关注度急剧上升。此外，通过机器人马拉松、格斗大赛、奥运会等各种活动，不断展示了随时间推移而发展的能力。工业和信息化部评价称：“随着人工智能技术的发展，人形机器人产业的增长速度也超出了预期。”● 摩根士丹利称“中国人形机器人商业化迎来重要转折点”据台湾《联合报》报道，全球投资公司摩根士丹利在最近报告中指出：“今年将是中国人形机器人迈向商业化阶段、构建产业生态的关键一年。”该公司将今年中国人形机器人销量预期从原先的1.4万台上调至2.8万台，翻了一番。报告预测，随着人形机器人的制造成本预计每年下降16%，机器人商业化和普及将加速。不过，也有观点指出机器人的大规模生产和工业现场应用为时尚早。瑞银证券分析师王斐丽指出：“由于训练数据不足等原因，人形机器人‘大脑’的开发仍是难题。”中国最大机器人制造商之一的优必选公司就其最新工业人形机器人“Walker S2”表示：“在堆箱或质检等特定任务上的生产率约为人类的30%至50%，目标是到2028年提升至80%的水平。”金喆仲 tnf@donga.com