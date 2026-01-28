尹永浩会见权性东时开价：“如果尹锡悦出席统一教活动，愿意给10万美元”

前统一教世界本部长尹永浩在2022年总统选举两个月前会见国民力量党议员权性东，劝说当时国民力量党总选候选人尹锡悦参加统一教活动，并表示，“如果尹锡悦出席，至少将提供10万美元以上”。据悉，27日正在调查政教勾结疑惑的检警联合调查本部（本部长、大田高等检察厅检察长金泰勋）以尹永浩从2021年12月29日到第20届总统选举之前的2022年3月8日共7次会见权性东的事实为基础，正在调查政治圈的行贿情况。尹永浩承诺给的10万美元以当时的汇率为基准达到了约1.2亿韩元。联合调查本部正在确认尹永浩在2022年2月统一教活动之前，是否在游说朝野总统候选人等政界人士的过程中支付了实际约定的费用。据调查，此前尹永浩与权性东第二次见面的2022年1月5日，在首尔市汝矣岛中餐厅劝导道：“如果尹锡悦出席统一教活动，我们至少会支付10万美元以上的交涉费。即使李在明（当时共同民主党总统的）候选人出席，我们也会给，这是正当的钱，可以拿。”尹永浩还向权性东解释称：“（如果出席活动）那就是在成为总统之前首次登上外交舞台，因此会有帮助。”尹永浩提及的活动是2022年2月13日举行的统一教“韩半岛和平峰会”，尹锡悦在竞选总统期间曾与美国前副总统彭斯在此次活动中会面。据悉，尹永浩2021年12月29日首次与权性东见面。据调查，他在两天后给统一教干部发短信说：“如果权性东接受我所说的条件，将支援统一教的选票、组织、财政。我们的实际条件是，为了推进被当作公约的我们的政策，把我们的人放入政权。”他还表示：“青瓦台辅佐团和党（国民力量党）有一定比例。”据调查，尹永浩还向权性东征求了统一教对国民力量党提供组织性赞助的意见。据悉，权性东陈述道：“尹永浩问道，‘统一教干部们向国民力量党17个市道后援会提供赞助费也没关系吗?’我答道：‘个人自发向国民力量党提供赞助费没有问题，但是用教团资金或强行要求赞助是违反法律的。”权性东主张：“尹永浩是庆北浦项出身，文在寅政权存在很多问题，所以觉得有必要进行政权更迭。当时确实是为了帮助竞选而这么说的，但并没有说有组织的投票。”权性东因涉嫌从尹永浩处收受1亿韩元现金而被拘留起诉，案件将于28日下午一审宣判。苏雪熙记者、高道艺记者 facthee@donga.com、yeah@donga.com