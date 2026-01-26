依靠人工智能商用化先导，中国宣布席卷未来市场



中国将从今年开始实施“十五五（2026-2030年）规划”。规划将在今年3月举行的两会上最终得到批准，但从年初开始便忙于营造氛围。中国共产党机关报《人民日报》不断刊登中国国家主席习近平关于“十五五”规划的讲话和国内外学者的采访。中国主要领导层人士在各种经济、外交、文化活动中一有机会就强调对此规划的期待和决心。在中国，五年规划被视为治国理政的指南，也是衡量中国中长期发展方向的重要解说书。



“十五五”规划草案在去年10月举行的中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议（四中全会）上首次公开。最受关注的内容是意味着从数量增长转向质量增长的“高质量发展”和科学技术的“自立自强”。草案报告中最先出现的内容也是这一部分。特别是中国作为高质量发展的核心增长引擎，重点强调了人工智能。



中国在2021年开始的“十四五（2021-2025年）规划”中，在7个主要科学技术领域中，第一个选定了人工智能。这是人工智能首次出现在中国五年规划的主要目标上。当然，当时对中国的人工智能和机器人产业感兴趣的人并不多。不过，在两会工作报告中，这一安排被着重提及。另外，亲自发表相关内容的中国国务院总理李克强表示：“将在10年内以磨一剑的心情前进。”



李克强的坚决意志并非空话。在特朗普执政第一期期间，在美中贸易战争和新冠疫情的冲击下，中国实现了“研发费用年均增加7%以上”的目标。结果，以去年为基准，中国国内的人工智能企业数超过了6000家。生产人形机器人成品的企业也有140多家。



去年年初以低成本、高性能的人工智能模型震惊全世界的中国人工智能创业企业“深度求索”（Deepseek）并不是某一天突然出现的。



韩国也在2020年推进旨在加强大数据、人工智能和第五代移动通信领域的力量的“韩国版新政”，但是从一开始，相比技术革新，相对而言更集中于创造工作岗位。另外，由于政权交替等原因，政策的推进动力难以得到维持。在瑞士洛桑国际管理发展学院去年发表的“全球数字竞争力排名”中，中国排在第12位，首次超过韩国（第15位）。特别是在包括人工智能相关专利、教育、研究领域的机器人利用率等在内的“科学集中度”上，中国位居世界第一。



中国在人工智能和机器人领域已经超越现有的开发和研究阶段，将焦点放在商用化上。“十四五”规划强调“技术突破”，而“十五五”规划中经常出现“工业应用”“工程化”等表述。中国今后将应用人工智能技术，在智能制造、生物、物流等产业领域加速革新，席卷世界市场。



在这种情况下，对人工智能的大规模投资相对较晚、成果也令人遗憾的韩国只能感到紧张。韩国和中国在经济产业上很密切，地理上也很近。如果现在还不能确保正常的人工智能竞争力，韩国经历第二个、第三个“深度求索时刻”的冲击将比其他国家更大。

