“韩国对遏制朝鲜负有首要责任”……美国巩固的核保护伞是关键



美国特朗普政府23日公开的新国防战略报告表示：“韩国有能力对遏制朝鲜负首要责任。”报告同时表示，美国为此提供的援助“重要但有限”。报告提出，首要课题是防御美国本土，其次是在印度太平洋地区遏制中国。这表明，将同盟的安全负担和责任移交给同盟国、美国只集中于与本国利益直接相关的事情的军事安全战略的具体轮廓已浮出水面。



这预示着73年来一直以对朝防御为核心的驻韩美军体制将转向牵制中国方向的大转变。实际上，国防战略报告表示，韩美的这种责任分担变化符合“美国想要重新调整美军在韩半岛态势的利益”。报告进一步表示，将沿着美国对中国的封锁线“第一岛链”构筑强有力的中国防线。“第一岛链”内的美军只有驻韩美军。这不能不说是要将驻韩美军转变为针对中国的军事战略核心轴的信号弹。



随着美中霸权竞争、地缘政治安保环境的变化，调整韩美同盟作用和范围的同盟现代化成为不可避免的趋势。但是，驻韩美军的重新部署不应发展到韩国承担卷入不希望发生的纷争的危险的地步。对于韩半岛成为中国潜在攻击目标等可能损害韩国国家利益的问题，美国绝不能在没有进行紧密协商的情况下单方面作出决定。



驻韩美军的重新部署也不能导致对朝遏制力的减弱。即使不是美国的要求，面对朝鲜的军事威胁，韩国也需要提高自强能力。但是，仅凭韩国的常规武器难以对朝鲜核武器具备抑制力。这就是必须以美国对韩国进行巩固的延伸遏制，即提供核保护伞的明确承诺为前提的理由。



但是，此次国防战略报告中没有提及核保护伞。这与四年前在国防战略报告中强调阻止朝鲜使用核武器的延伸威慑相反。上个月召开的韩美延伸威慑协议体核磋商小组联合声明中根本没有出现朝鲜一词。无论美国的安保战略如何变化，对韩国来说，实际威胁是朝鲜的事实始终没有改变。必须坚持不懈地说服，只有以阻止朝鲜挑衅的坚定遏制力为后盾，才能使朝鲜走上对话之路。

